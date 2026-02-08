Тръмп свиква първо заседание на Съвета за мир за възстановяването на Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира на 19 февруари във Вашингтон да се проведе първото заседание на създадения през януари Съвет за мир, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на представители на американската администрация.

- Реклама -

Основната цел на срещата ще бъде набиране на средства за възстановяването на ивицата Газа, като в нея се очаква участие на държавни лидери, които приеха поканата на Тръмп да се включат в новата структура.

Георг Георгиев: Тепърва Съветът за мир ще се утвърждава като международна организация – Евроком

На форума ще присъстват и представители на Изпълнителния комитет за Газа, който наблюдава въпросите, свързани с управлението, сигурността и развитието на палестинската територия.

Засега не е ясно колко лидери ще участват, а дневният ред на срещата все още се уточнява. Събитието все още не е официално обявено.

Заседанието е планирано да се проведе в сградата на американския Институт за мир, който вече носи името Институт за мир „Доналд Тръмп“, след като администрацията пое контрола върху сградата на неправителствената организация и освободи почти половината от персонала.

Първоначално Съветът за мир бе представен като механизъм за прекратяване на войната между Израел и „Хамас“ в Газа, но впоследствие амбициите му се разшириха с намерение да се превърне в инструмент за разрешаване на по-широки глобални кризи.

Вижте документа, който пренарежда международните отношения (ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ХАРТАТА НА СЪВЕТА ЗА МИР) – Евроком

Според Асошиейтед прес инициативата се разглежда като опит на САЩ да засилят ролята си в международната политика, като в същото време част от съюзниците на Вашингтон, включително в Европа, отказват участие, подозирайки, че структурата може да се превърне в алтернатива на Съвета за сигурност на ООН.

Припомня се, че България бе сред основателите на Съвета за мир, обявен в Давос. По-късно обаче Министерството на външните работи съобщи, че подписаното от премиера в оставка Росен Желязков споразумение за участие на страната няма да бъде внесено за ратификация в рамките на 51-вото Народно събрание.