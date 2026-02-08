Украйна атакува енергийна инфраструктура в руска Брянска област с ракети „Нептун“ и HIMARS

На 7 февруари Украйна е извършила атака срещу Брянска област в Русия, използвайки ракети „Нептун“ и мобилни артилерийски системи за реактивни залпове HIMARS, като целта е била енергийната инфраструктура, съобщи Kyiv Independent, цитирайки губернатора на региона Александър Богомаз.
Според него ударите са довели до прекъсвания на електрозахранването в няколко населени места.
Украинската армия не е потвърдила официално атаката. В същата нощ обаче бе съобщено и за украински ракетен удар срещу ключови енергийни съоръжения в руския град Белгород, който е довел до спиране на електричеството и проблеми с отоплението.
Тези действия идват след масирана руска атака срещу украинската енергийна инфраструктура предходната нощ. Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи последните руски удари като:
По думите му атаката е нанесла сериозни щети на ключови съоръжения, обслужващи украинските ядрени електроцентрали, и е намалила значително наличното количество електроенергия, докато зимните температури продължават да падат.
Украинските сили редовно нанасят удари по военни и индустриални цели на руска територия. През септември 2025 г. Киев потвърди, че е атакувал военна фабрика в Брянска област именно с ракети „Нептун“.
Ракетата „Нептун“, разработена от Украйна, първоначално е противокорабна ракета с максимален обхват от около 300 километра. Тя придоби световна известност през април 2022 г., когато потопи руския флагман в Черно море – крайцера „Москва“.
Оттогава Украйна е произвела няколко подобрени версии на „Нептун“, които разширяват възможностите ѝ за удари по наземни цели.