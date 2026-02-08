НА ЖИВО
          Европа

          Украйна планира 10 оръжейни експортни центъра в Европа и производство на дронове в Германия

          8 февруари 2026 | 23:14 201
          Снимка: Sergey Dolzhenko / EFE / EPA
          
          Украйна ще открие 10 центъра за износ на оръжие в Европа през 2026 г., включително в балтийските и северноевропейските държави. Това обяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от „Киев Индипендънт“.

          Държавният глава съобщи и за стартиране на производство на украински дронове в Германия. По думите му още в средата на февруари ще заработи напълно функционираща производствена линия.

          „В средата на февруари ще стартира производството на нашите дронове в Германия. Аз ще получа първия дрон. Това е напълно функционираща производствена линия. В Обединеното кралство вече функционират подобни производствени линии. Всички те са украински технологии“, написа Зеленски в Telegram.

          Президентът подчерта, че сигурността на Европа все повече се гради върху технологии и дронове, като водеща роля в тези процеси играят украинските разработки и специалисти.

          „Днес сигурността на Европа се гради върху технологиите и дроновете. Има няколко различни проекта. Всичко това ще се основава до голяма степен на украински технологии и украински специалисти“, допълни той.

          Плановете за експортни центрове и откриване на производствени линии в партньорски държави са част от по-широка стратегия за интернационализиране на украинското оръжейно производство. Причината е, че производственият капацитет на дронове вече надхвърля наличното финансиране.

          Инициативата следва указанието на Зеленски от октомври, с което той възложи на Министерството на отбраната да подготви „контролиран износ“ на украинско оръжие в чужбина от ноември 2025 г. Съгласно предложената схема, Украйна ще изнася военно оборудване, с което разполага в излишък, а получените средства ще се използват за закупуване на спешно необходими оръжия.

          Отбранителният сектор на Украйна, и в частност индустрията за производство на дронове, преживя рязък подем след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. В страната вече действат над 200 компании, произвеждащи дронове – много от тях разработват евтини и адаптивни системи, които съществено промениха облика на съвременната война.

