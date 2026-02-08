НА ЖИВО
          Успешен старт за Малена Замфирова на Зимните олимпийски игри

          С време 1.33.63, 16-годишната Замфирова зае десето място, с което подсигури необходимия топ 16

          8 февруари 2026 | 11:45 210
          Детето-чудо на България в сноуборда Малена Замфирова мина успешно квалификациите за паралелния гигантски слалом на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

          С време 1.33.63, 16-годишната Замфирова зае десето място, с което подсигури необходимия топ 16, за да стигне до елиминационната фаза. Тя даде време 46.89 на синьото трасе в Лавиньо и 47.40 на червеното.

          Елиминациите с участието на Малена Замфирова започват в 14:00 часа българско време. Нейна съперничка на 1/8-финалите ще бъде германката Рамона Хофмайстер, която даде седмо време (1.33.47) в квалификацията.

