      неделя, 08.02.26
          Общество

          Временни ограничения по „Тракия“ и „Струма“ заради ремонти и строителни дейности

          Промени в движението в Бургаско и при тунел „Блатино“, шофьорите да карат внимателно

          8 февруари 2026 | 12:20 60
          Десислава Димитрова
          Временна промяна в организацията на движението по автомагистралите „Тракия“ в област Бургас и „Струма“ в област Кюстендил ще бъде въведена в началото на следващата седмица, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

          В област Бургас ще бъдат засегнати две отсечки на АМ „Тракия“ с обща дължина около 900 метра. От 8:00 часа на 9 февруари до 8:00 часа на 11 февруари ще бъде ограничено движението в изпреварващата лента в платното в посока Бургас в районите на 337-и и 348-и километър.

          Причината е извършване на асфалтови работи и изграждане на „прозорец“ в средната разделителна линия, който ще позволи преминаване на автомобилите между двете платна при бъдещи ремонтни дейности. В този период трафикът ще се осъществява в активната лента.

          Промени се предвиждат и по автомагистрала „Струма“, където на 11 и 12 февруари ще се работи по изграждане на станция на мобилен оператор в тунел „Блатино“, в област Кюстендил.

          Ремонт ограничава движението по АМ „Тракия“ – Евроком

          От 8:00 часа на 11 февруари до 18:00 часа на 12 февруари ще бъде ограничено движението в тръбата в посока Благоевград, като движението ще се извършва двупосочно в тръбата за София.

          От пътната агенция призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват временната пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 50 км/ч.

          От АПИ поднасят извинения за причиненото неудобство, но подчертават, че дейностите са необходими за повишаване безопасността на движението. Водачите са призовани да избягват рискови изпреварвания и да спазват правилата, за да не застрашават останалите участници в движението.

          Актуална информация за пътната обстановка може да се получава чрез интернет страницата на АПИ или на телефон 0700 130 20, достъпен денонощно.

