Задържан в Дубай и върнат в Москва: развръзка след покушението срещу генерал Алексеев

Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи, че предполагаемият непосредствен извършител на опита за покушение срещу високопоставения служител от военното разузнаване генерал-лейтенант Владимир Алексеев е бил задържан в Дубай и впоследствие екстрадиран в Русия, съобщават агенциите ТАСС и Ройтерс.

Според информацията, със съдействието на партньорски служби в Обединените арабски емирства, в Дубай е бил задържан руският гражданин Любомир Корба, смятан от ФСС за прекия извършител на нападението. Ведомството посочва, че разследването продължава, като все още се издирват организаторите на престъплението.

От ФСС съобщиха още, че в рамките на разследването са идентифицирани и други предполагаеми съучастници. Виктор Васин, руски гражданин, е бил задържан в Москва, докато Зинаида Серебрицкая е напуснала страната и се намира в Украйна.

След екстрадирането на заподозрения, Замоскворецкият районен съд в Москва е повдигнал обвинение срещу предполагаемия извършител Леонид Корбе за опит за покушение срещу служител на правоохранителните органи, като съдът е постановил той да остане в ареста по искане на следствието.

Руският външен министър Сергей Лавров обвини Украйна, че стои зад атаката, като според него целта е била саботиране на мирните преговори. От своя страна Украйна отрече да има връзка с покушението.

Началникът на Главното разузнавателно управление (ГРУ) адмирал Игор Костюков, който е пряк ръководител на Алексеев, оглавява руската делегация в преговорите с Украйна в Абу Даби, посветени на въпросите на сигурността и евентуално мирно споразумение.

Самият опит за убийство е извършен на 6 февруари в жилищен блок на Волоколамско шосе в северозападната част на Москва. Нападателят е произвел няколко изстрела срещу генерала, който е бил ранен и хоспитализиран. По случая е образувано наказателно дело за опит за убийство и незаконно притежание на оръжие от организирана група.

ФСС разпространи видеокадри от пристигането на заподозрения от Дубай. Самолет „Ембраер Легаси 650“ е кацнал на летище Внуково, откъдето мъж с покрита глава е бил отведен директно в микробус.

Службата публикува и записи от камери за видеонаблюдение, които показват как предполагаемият извършител влиза в жилищната сграда, след което я напуска, изхвърля пистолет със заглушител в снежна преспа и оставя чанта, преди да напусне района с обществен транспорт. По-късно камерите го заснемат и на летището.