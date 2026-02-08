НА ЖИВО
          Замфиров и Янков напред към елиминациите на Зимните игри, Кръшняк отпадна

          Тервел Замфиров с пето време в квалификациите, Радослав Янков с 13-и резултат

          8 февруари 2026 | 12:21
          Тервел Замфиров и Радослав Янков успешно преминаха квалификациите за паралелния гигантски слалом на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина и се класираха за елиминациите, докато Александър Кръшняк отпадна

          Тервел Замфиров зае третата позиция след първия рън с резултат 42.92 на червеното трасе и 43.66 на синьото, с което постигна общо 1:26.58 и финишира на пето място, подсигурявайки си необходимия топ 16 за достигане до елиминационната фаза.

          Радо Янков даде време 43.84 при първото спускане по червеното трасе и 43.60 на синьото, като с общ резултат 1:27.44 зае 13-ата позиция, достатъчна за 1/8-финалите.

          Александър Кръшняк допусна неточности и зае последната 32-ра позиция с 46.91 на синьото трасе при първия рън, на червеното даде 45.36 и с общ резултат 1:32.27 остана извън топ 16.

          Елиминациите с участието на Тервел Замфиров и Радослав Янков започват в 14:24 часа българско време. Замфиров ще кара срещу германеца Елиас Хубев (12), а Янков срещу канадеца Арно Годе (4).

          Последвайте Евроком в Google News

