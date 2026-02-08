Зеленски удря доставчиците на части за руски ракети и дронове с нови санкции

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна въвежда нови санкции срещу чуждестранни производители на компоненти, чиито продукти се използват в руски дронове и ракети, насочени срещу страната.
По думите му руското производство на тези оръжия е възможно благодарение на критично важни части, които продължават да достигат до Русия чрез заобикаляне на международните ограничения.
Държавният глава уточни, че санкциите засягат както доставчици на компоненти, така и производители на ракети и безпилотни апарати, свързани с военната индустрия на Русия.
