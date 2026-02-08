НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Зеленски удря доставчиците на части за руски ракети и дронове с нови санкции

          Украйна санкционира чуждестранни компании, чиито компоненти попадат в руското оръжие, използвано във войната

          8 февруари 2026 | 13:09 892
          Десислава Димитрова
          Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна въвежда нови санкции срещу чуждестранни производители на компоненти, чиито продукти се използват в руски дронове и ракети, насочени срещу страната.

          По думите му руското производство на тези оръжия е възможно благодарение на критично важни части, които продължават да достигат до Русия чрез заобикаляне на международните ограничения.

          Гутериш призова САЩ и Русия спешно да договорят нов ядрен договор след изтичането на Нов СТАРТ

          „Производството на това оръжие би било невъзможно без критично важни компоненти от чуждестранни производители, които руснаците продължават да получават, заобикаляйки санкциите“,

          написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

          Държавният глава уточни, че санкциите засягат както доставчици на компоненти, така и производители на ракети и безпилотни апарати, свързани с военната индустрия на Русия.

          Шведският военен лидер: Европа се нуждае от собствен ядрен възпиращ фактор

          „Въвеждаме нови санкции именно срещу такива компании – доставчици на компоненти, както и производители на ракети и дронове. Подписах съответните решения“,

          съобщи още президентът на Украйна.
          Последвайте Евроком в Google News

          Вашият коментар
