Зеленски удря доставчиците на части за руски ракети и дронове с нови санкции

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна въвежда нови санкции срещу чуждестранни производители на компоненти, чиито продукти се използват в руски дронове и ракети, насочени срещу страната.

По думите му руското производство на тези оръжия е възможно благодарение на критично важни части, които продължават да достигат до Русия чрез заобикаляне на международните ограничения.

„Производството на това оръжие би било невъзможно без критично важни компоненти от чуждестранни производители, които руснаците продължават да получават, заобикаляйки санкциите“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

Държавният глава уточни, че санкциите засягат както доставчици на компоненти, така и производители на ракети и безпилотни апарати, свързани с военната индустрия на Русия.

