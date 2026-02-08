Жак Ланг напусна Института за арабския свят след скандала „Епстийн“

Френското правителство одобри подадената вчера оставка на Жак Ланг от поста председател на Института за арабския свят в Париж, след като бившият министър на културата бе замесен в скандал заради връзки с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде Франс прес.

Ланг, дългогодишен политик от Френската социалистическа партия и инициатор през 80-те години на популярния Празник на музиката, напусна ръководството на престижната културна институция след засилен обществен и политически натиск.

Говорителят на правителството Мод Брежон коментира, че решението е било неизбежно.

„Смятам, че Жак Ланг е взел единственото възможно решение, единственото желателно решение в тази ситуация. Според мен положението беше неудържимо.“

Тя допълни, че става дума за сериозен морален казус, като подчерта, че съдът тепърва трябва да се произнесе по отговорността на замесените.

Натиск върху Ланг дойде и от страна на президента Еманюел Макрон, след като негови сътрудници го приканиха да се съобрази с репутацията на института, а външният министър Жан-Ноел Баро заяви, че „взема под внимание“ подадената оставка.

Въпреки че срещу Ланг не са повдигнати обвинения, името му се появява 673 пъти в публикуваните документи по аферата „Епстийн“, което доведе до множество призиви за оттеглянето му.

Междувременно Френската финансова прокуратура е започнала предварително разследване срещу Ланг и дъщеря му Каролин Ланг за пране на пари, свързано с тежка данъчна измама, след като тя е участвала в създаването на офшорна компания заедно с Епстийн.

Самият Жак Ланг отхвърля обвиненията като „неясни“, като твърди, че не е знаел за криминалното минало на Епстийн, който почина в затвора през 2019 г.