Жак Ланг напусна Института за арабския свят след скандала „Епстийн“

Френското правителство одобри подадената вчера оставка на Жак Ланг от поста председател на Института за арабския свят в Париж, след като бившият министър на културата бе замесен в скандал заради връзки с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде Франс прес.
Ланг, дългогодишен политик от Френската социалистическа партия и инициатор през 80-те години на популярния Празник на музиката, напусна ръководството на престижната културна институция след засилен обществен и политически натиск.
Говорителят на правителството Мод Брежон коментира, че решението е било неизбежно.
Тя допълни, че става дума за сериозен морален казус, като подчерта, че съдът тепърва трябва да се произнесе по отговорността на замесените.
Натиск върху Ланг дойде и от страна на президента Еманюел Макрон, след като негови сътрудници го приканиха да се съобрази с репутацията на института, а външният министър Жан-Ноел Баро заяви, че „взема под внимание“ подадената оставка.
Въпреки че срещу Ланг не са повдигнати обвинения, името му се появява 673 пъти в публикуваните документи по аферата „Епстийн“, което доведе до множество призиви за оттеглянето му.
Междувременно Френската финансова прокуратура е започнала предварително разследване срещу Ланг и дъщеря му Каролин Ланг за пране на пари, свързано с тежка данъчна измама, след като тя е участвала в създаването на офшорна компания заедно с Епстийн.
Самият Жак Ланг отхвърля обвиненията като „неясни“, като твърди, че не е знаел за криминалното минало на Епстийн, който почина в затвора през 2019 г.