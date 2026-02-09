НА ЖИВО
      понеделник, 09.02.26
          Начало България Инциденти

          37-годишен мъж загина, блъснат от влак край Перник

          Инцидентът е станал на 7 февруари около 21:10 ч. в района на гара „Разпределителна – Перник“

          9 февруари 2026 | 12:08
          Снимка: Фейсбук
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          37-годишен столичанин е загинал, след като е бил блъснат от влак.

          Инцидентът е станал на 7 февруари около 21:10 ч. в района на гара „Разпределителна – Перник“.

          Влакова композиция, пътуваща от столицата в посока Радомир, е блъснала мъжа, който се е намирал на релсовия път. Пристигналите на място екипи на полицията и Спешна помощ са констатирали смъртта му.

          Тялото е транспортирано в Съдебна медицина – Перник за аутопсия. Образувано е досъдебно производство, по което работата продължава под надзора на прокуратурата.

