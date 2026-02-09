НА ЖИВО
          8 номинации за ИКАР 2026 получи Народният театър „Иван Вазов“

          Актрисата Ана Пападопулу е номинирана в категория „Поддържаща женска роля“ за превъплъщението си в Теа Ралева в „Хеда Габлер“

          9 февруари 2026 | 16:51 240
          Снимка: Фейсбук
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Народният театър „Иван Вазов“ получи осем номинации в общо седем ключови категории за тазгодишните Награди за сценични изкуства ИКАР, които отличават ярки актьорски постижения, режисура, сценография, драматургия и майсторско техническо осъществяване.

          В категория „Водеща мъжка роля“ е номиниран Пламен Димов за силното си представяне в ролята на Леоне в спектакъла „Глембаеви“ от Мирослав Кърлежа с режисьор Ивица Булян.

          Актрисата Ана Пападопулу е номинирана в категория „Поддържаща женска роля“ за превъплъщението си в Теа Ралева в „Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен под режисурата на Тимофей Кулябин. Спектакълът ще се бори и за ИКАР в категорията „Майсторско техническо осъществяване“, за която също бе номиниран. 

          Спектакълът „Последна стъпка“ получи 3 номинации за театралните награди – „Поддържаща мъжка роля“ за Веселин Мезеклиев за ролята на Бащата, „Поддържаща женска роля“ за Вяра Табакова за ролята на Майката, а режисьорът Йордан Славейков е номиниран в категория „Драматургичен текст“ като автор на пиесата.

          Боян Крачолов участва в надпреварата за категорията „Режисура“, където бе номиниран със спектакъла „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард.  Постановката получи и номинация за „Сценография и костюмография“ за работата на Борис Далчев и Михаела Добрева.

          Номинациите за Националните награди ИКАР 2026 бяха обявени от Съюза на артистите в България в рамките на пресконференция, проведена в имерсивното арт пространство VIDENIE. Наградите традиционно се връчват на 27 март – Световния ден на театъра. Всички номинирани спектакли ще бъдат представени в програмата на ХХI издание на Софийския театрален салон. 

