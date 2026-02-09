НА ЖИВО
          АПИ предупреждава: Шофьорите да тръгват на път само с подготвени за зима автомобили

          9 февруари 2026 | 15:18
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите, които планират пътуване днес и в следващите дни, да използват автомобили, подготвени за зимни условия, заради очаквано влошаване на времето в страната.

          Според прогнозата на синоптиците валежите от дъжд постепенно ще преминат в сняг с понижението на температурите. На 10 февруари се очакват снеговалежи в Западна и Североизточна България, а на места в западната част на Дунавската равнина и Горнотракийската низина се прогнозира и намалена видимост.

          В момента сняг вече вали в Смолянска област, включително в района на курорта Пампорово. Заради снеговалежа временно е ограничено движението на тежкотоварни камиони с ремаркета и полуремаркета през прохода „Превала“, за да може пътят да бъде почистен.

          Областните пътни управления следят постоянно прогнозите и са в готовност да започнат своевременно обработка на настилките. Приоритетно се почистват магистралите, основните пътни артерии и планинските проходи, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

          При необходимост е възможно временно затваряне на отделни пътни участъци, за да се осигури безопасност при почистване или при силен вятър, снегонавявания и лоша видимост.

          От АПИ напомнят водачите да карат внимателно, със съобразена скорост и дистанция, както и да не изпреварват снегопочистващата техника, която работи на терен.

          Особен проблем създават автомобили, неподготвени за зимни условия, които блокират движението и затрудняват както останалите шофьори, така и работата на почистващите машини.

          Актуална информация за пътната обстановка може да се получава на сайта на АПИ, както и денонощно на телефон 0700 130 20, където Ситуационният център на агенцията събира данни за състоянието на републиканската пътна мрежа.

