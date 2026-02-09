Футболистът на ЦСКА Дейвид Пастор е бил задържан от органите на реда, след като е установено, че е шофирал под въздействието на алкохол. Инцидентът, при който спортистът е предизвикал и леко пътнотранспортно произшествие, се е разиграл в столицата през тъмната част на денонощието.

По данни от разследването, цитирани от Нова тв, ситуацията се е развила около 2:00 часа след полунощ. Дейвид Пастор е пренебрегнал правилата за движение, като не е спрял на червен светофар в района на булевард „Симеоновско шосе“. Вследствие на нарушението и неадекватното си състояние, той е реализирал лек удар в паркиран наблизо автомобил.

След инцидента играчът на „червените“ е задържан за срок от 24 часа по Закона за МВР. Предстои всички събрани материали по случая да бъдат докладвани на прокуратурата за изясняване на обстоятелствата и повдигане на съответните обвинения.