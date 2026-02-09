НА ЖИВО
          Европа Политика

          Атина търси единна европейска позиция преди да се включи в Съвета за мир на Тръмп

          Гръцката позиция е категорична, че Съветът за мир не може и не трябва да бъде алтернатива на ООН

          9 февруари 2026 | 09:39 220
          Георги Петров
          Гърция обмисля възможността да се присъедини към новосформирания Съвет за мир, иницииран от американския президент Доналд Тръмп, но поставя ключово условие преди окончателното си решение. Властите в Атина настояват за изработването на обща позиция на Европейския съюз, преди да предприемат конкретни стъпки за участие в структурата.

          Първоначалният замисъл на американската инициатива бе фокусиран върху установяването на мир в Ивицата Газа. Впоследствие обаче обхватът ѝ бе разширен, което породи опасения сред дипломатическите кръгове, че новата структура може да доведе до дублиране на функциите на Организацията на обединените нации (ООН).

          Позицията на Гърция бе разяснена от министър-председателя Кириакос Мицотакис след последната среща на европейските лидери в Брюксел. Пред медиите той подчерта, че постигането на траен мир в Газа е невъзможно без активното участие и физическо присъствие на американския президент. Гръцката държава продължава да поддържа политика, насочена към незабавно прекратяване на сраженията в конфликтната зона и осигуряване на защита за цивилното палестинско население.

          Въпреки признаването на ролята на САЩ, Мицотакис е категоричен, че за участие в Съвета за мир по структурата, предложена от Вашингтон, е необходимо решение на Европейския съвет. Според гръцкия премиер отделните европейски държави изпитват затруднения да се присъединят самостоятелно към инициативата, главно поради „неточната формулировка за целта и насоките на този съвет“.

          Основното притеснение на Атина е свързано с ролята на международните институции. Гръцката позиция е категорична, че Съветът за мир не може и не трябва да бъде алтернатива на ООН. Към момента Гърция изразява готовност да се включи в инициативата единствено ако тя е насочена конкретно към установяване на примирие в Газа.

