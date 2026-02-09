Българите отлагат големите покупки заради несигурност

Все повече български домакинства се въздържат от покупка на жилище, автомобил или от по-големи ремонти, показват данните за потребителските нагласи през следващите 12 месеца, публикувани от Националния статистически институт (НСИ) за януари 2026 г.

През първия месец на годината показателят за потребителско доверие намалява с 0.8 пункта спрямо октомври 2025 г., като стойността му се понижава от -25.1% до -25.9%.

Според статистиката спадът се дължи основно на по-слабите нагласи сред градското население, докато жителите на селските райони показват сравнително по-стабилни оценки.

По-голям песимизъм в градовете

От данните на НСИ става ясно, че оценката за икономическата ситуация през последната година остава почти непроменена, но очакванията за следващите 12 месеца са леко по-оптимистични, като балансовият показател се повишава с 2.2 пункта.

През изминалата година се отчита различие според мястото на живеене – песимизмът в селските райони намалява, докато домакинствата в градовете запазват по-негативни нагласи спрямо предходното тримесечие. И в двата случая обаче прогнозите за бъдещето остават предпазливи.

Потребителите отчитат, че цените на стоките и услугите продължават да растат, макар и с по-бавно темпо, а очакванията за инфлацията през следващата година остават умерени.

Същевременно прогнозите за безработицата са по-умерени, като съответният показател се понижава с 1.2 пункта.

По-големите разходи се отлагат

Националната статистика регистрира и влошаване на нагласите за покупки на стоки за дълготрайна употреба, като потребителите са по-предпазливи по отношение на разходи за подобрения в дома и покупка на автомобил през следващите 12 месеца.

От НСИ уточняват, че въпросите за разходите се задават на тримесечна база, докато реалните инвестиции и покупки обикновено се случват в по-дълъг период. Затова балансите често остават отрицателни, но за икономическия анализ по-важна е посоката на промяна в нагласите, която показва дали потребителското поведение се подобрява или влошава.