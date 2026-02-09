НА ЖИВО
          Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев

          9 февруари 2026 | 13:04
          Снимка: varna24.bg
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Бащата на 15-годишната жертва от кървавата сага „Петрохан“ Яни Макулев е бил съветван многократно от близки и познати да си прибере малкия Александър от лагера на Ивайло Калушев. Това научи Евроком от разследващите.

          Той, обаче не надавал ухо на мълвата, че в присъствието на“Лама Иво“ се случват нередни неща. Предупрежденията датират от поне 5 години. Големият син на спалеолога също за определен период от време е бил поверен в ръцете на Калушев.

          Припомняме Ви, че телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и малкия Сашко бяха открити в неделя в кемпер, близо до връх „Околчица“. Седмица по-рано край хижа Петрохан полицията се натъкна на застреляни трима мъже от най-близкото обкръжение на Калушев.

          Екипът ни устаниви, че ДАНС е извършвала проверка само по данните, че групата представлява паравоенна организация и може да застрашава националната сигурност. И понеже данни не са открити, всичко е прекратено. Не е работено октивно по информацията за педофилия, която постъпва преди около 2 години. Същита данни за секуално насилие постъпват и в ГДБОП, но резултат няма. Отделно от това Районна прокуратурата прекратява проверката в средата на миналата година заради оттегляне на жалба на близки до едно от децата, прекарало известно време с Калушев. АДФИ пък са излезли с доклад, че договорът между МОСВ и НПО-то на Калушев, нарекло се „Национална агенция за контрол на защитените територии“, не са нанесли парични вреди. Което дава основание на проверяващите с облекчение да затворят папката.

          В момента психолози предупреждават, че в момента има опасност хора, които са били под влиянието на Ивайло Калушев, да посегнат на живота си. Някои дотолкова са го следвали сляпо, че открито са казвали, че са готови да „умрат“ за него. Научихме, обаче, че една от жертвите – Пламен, не е бил сред тях. Той отишъл при Калушев в Мексико от безпаричие. Не бил съгласен с много неща в групата и за известно време я напуснал. После пак се върнал и започнал да строи едно от именията на „Лама Иво“.

          Калушев държал изкъсо организацията и не допускал най-близките си да не се подчиняват на въведените от него правила. Задължително се изпълнявали серия от ритуали. Отделяло се не малко време за медитация.

          Най-сериозен е въпросът докъде в държавната и политическата йерархия се е простирала педофиската мрежа на Калушев? Колко хора, в това число политици, в момента се намират в капан заради зависимост? Има ли замесени действащи и оттеглили се политици, които да са опъвали чадър, да са знаели за извращенията, но да са си траели. Как бившият министър Борислав Сандов е избрал точно с новосъздаденото от Калушев НПО да сключи споразумение за контрол на територията, час от която попада в „Натура 2000“?

          Защо институциите не са продължили проверка по сигналите за педофилия? Как и на какво основание бизнесдамата Саша Безуханова, сочена за близка до Иво Прокопиев, е подпомагала организацията? Имал ли е Калушев политически пристрастия, контакти, връзки, договорки със „силните на деня“? Защо ДАНС и МВР са неглижирали проблема? Имал ли е „Лама Иво“ къртица в службите за сигурност, след като винаги е научавал за подадените срещу дейността му сигнали? Защо в ДАЗД се правят на ощипани, макар агенцията да е била сигнализирана от години за безчинствата?

          Може да се продължи с въприсите. Само родители ли са финансирали съществуването и обезпечаването на групата? Вече се разбра, че тя е била оборудвана с най-скъпата техника – дронове, апаратура за следене, превозни средства, екипировка и т. н. По предварителни сметки на разследващите, Ивайло Калушев е давал месечно минимум по 50 000 евро за поддръжка.

          Ченгета с опит предупреждават, че може да продължи работата по групата и да се търсят зависимостите. Но е по-вероятно те са се използват за политически шантаж и притискане, отколкото да се стигне до осветляване на обективната истина.

          Опитите един човек да подчини група от хора и да ги принуди да го следват в безумните си идеи не е от вчера. Heaven’s Gate е американска религиозна секта, която през март 1997 г. извършва масово самоубийство с мотива, че така ще „се качат“ на извънземен кораб. 39 души се самоубиват едновременно в къща в Ранчо Санта Фе, Калифорния. Между 1994–1997 г. в Швейцария, Франция и Канада са регистрирани също масови самоубийства. Оказва се, че хората са повярвали в идеята за „преход в по-висше ниво“ и че така се спасяват от кочината.

          Как Калушев е успял да оплете в мрежите си политици, влиятелни хора, представители на институции, богати, бедни, родители и деца, тепърва предстои да разберем. Равносметката от държавното безхаберие до тук са 6 трупа. Вероятно завинаги в тайна ще остане броя на жертвите с пречупени съдби и объркани животи?

