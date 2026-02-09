Боряна Димитрова: 19 април е най-вероятната дата за предсрочните избори

Датата 19 април остава напълно възможна за провеждане на предсрочните парламентарни избори, тъй като бъдещият служебен министър-председател ще разполага с около една седмица, за да предложи състав на кабинет. Това заяви пред БНР социологът от „Алфа Рисърч“ Боряна Димитрова.

- Реклама -

По думите ѝ изборното законодателство ясно регламентира, че до два месеца след назначаването на служебното правителство трябва да се проведат избори. Ако кабинетът беше сформиран по-рано, вотът щеше да съвпадне с Великден или с пролетната ваканция, което всички партии вече са определили като неподходящ период.

„След като датата 29 март вече е отминала, следващата възможна и приемлива дата за партиите и избирателите е 19 април“, посочи Димитрова.

Според нея може да се говори за забавяне само ако процедурата се проточи след тази дата, но при спазването ѝ няма основание за подобни твърдения.

Внимание към процедурата по служебния кабинет

Социологът коментира, че президентът Илияна Йотова, която според нея със сигурност ще бъде кандидат на следващите президентски избори, ще подходи внимателно към процеса, за да не се допуснат решения, които да хвърлят съмнение върху репутацията ѝ.

„Тя ще избягва крайни движения, които биха могли да поставят под съмнение процедурата или да доведат до сериозни упреци“, отбеляза Димитрова.

По думите ѝ държавният глава вече е провела достатъчно консултации, така че кандидатът за служебен премиер да предложи кабинет, съгласуван предварително, за да не се стига до връщане на процедурата, което би довело до сериозно отлагане заради предстоящите празници.

Очакването ѝ е президентът да избере по-компромисна фигура, а не крайни политически представители.

Предизборните позиции на партиите

В анализа си Боряна Димитрова отбеляза, че ГЕРБ са понесли сериозни политически щети от публичното си обвързване с Делян Пеевски и ДПС-НН.

„ГЕРБ ще търси ново позициониране в тази кампания, което няма да бъде лесно. Заплахи идват от проекта на президента, от структурите на ДПС-НН, както и от възможното сплотяване на градската десница“, посочи тя.

По думите ѝ лидерът на партията Бойко Борисов търси вариант за дистанциране от Пеевски, като според нея опитите за прехвърляне на темата към други политически сили едва ли ще донесат желания ефект.

Шансовете пред БСП и възможните коалиции

Социологът вижда възможност БСП да се върне по-активно в политическата игра с новото си ръководство, макар пред партията да стоят и сериозни предизвикателства.

В заключение Димитрова подчерта, че реалните резултати от изборите ще определят бъдещите коалиции, а всички прогнози преди това остават спекулативни.