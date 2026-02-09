НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          Ботев Пловдив: Съдията е фен на Локомотив, отказва да яде банани, понеже са жълти

          Ръководството на "жълто-черните" изрази недоволство срещу назначенията на конкретни арбитри

          9 февруари 2026 | 10:52 290
          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ръководството на Ботев Пловдив сподели позицията си във връзка със съдийските назначения за ¼-финалното гостуване на Локомотив Пловдив от турнира за Купата на България. 

          От „Колежа“ написаха по няколко реда за Георги Кабаков, Никола Попов и Валентин Железов, които също имат ключови позиции. Най-голямо е негодуванието към четвъртия съдия Георги Стоянов. 

          „ПФК Ботев Пловдив изразява своята категорична позиция срещу поредния скандален съдийски наряд за дербито с Локомотив Пловдив, който за пореден път поставя под съмнение безпристрастността, професионализма и управленските решения в българския футбол.

          Става въпрос не за единична грешка, а за повтаряем и устойчив модел, който компрометира първенството и Купата на България, подкопава доверието на феновете и обезценява труда и здравето на футболистите.

          Главният съдия Георги Кабаков, назначен за срещата на „Лаута“, е лице с дългогодишно натрупано обществено недоверие. Във футболните и съдийските среди името му отдавна се свързва с репутация и прозвища, несъвместими с принципите на безпристрастно и честно съдийство. Това не са слухове, а трайно обществено възприятие, формирано с години и споделяно от повече от един клуб.

          Съдия Кабаков е нарицателно за компрометирано съдийство в България. В публичното пространство той е масово наричан „корумпе“ – квалификация, която не възниква без причина. Скандалният „волейболен гол“ в мача Славия – Локомотив София превърна българския футбол в национален фарс, а липсата на реални последици след този случай ясно показа, че в системата на БФС съществува безнаказаност и институционален чадър.

          Когато към това се добавят абсурдни и крайно дисбалансирани решения за дузпи и дисциплинарни наказания, включително статистики от типа 6:0 по ключови отсъждания, вече не може да се говори за „човешка грешка“, а за системно изкривяване на състезателната среда.

          ВАР съдия – Никола Попов.

          Факт е, че името му години наред е обект на сериозни обществени съмнения и спорни решения в ключови моменти. Назначаването му като ВАР съдия в подобен мач не успокоява обстановката – то задълбочава недоверието. През годините Никола Попов многократно е ощетявал нашия клуб в редица моменти, а действията му са водили до гневни реакции по негов адрес.

          В неделя вечер Никола Попов беше ВАР съдия на двубоя срещу Берое, а само дни по-късно е назначен на същата позиция срещу Локомотив Пловдив. В практиката на Съдийската комисия подобни последователни назначения по правило се избягват, особено когато става дума за дербита, мачове за Купата, натрупано обществено напрежение или съдии с вече компрометирана репутация.

          В този контекст повтарящите се и последователни назначения за един и същи отбор не могат да бъдат възприети като случайност, а представляват управленско решение, което директно противоречи на принципите, които БФС е длъжен да защитава.

          ВАР съдия – Валентин Железов.

          Каквото и да се каже за Валентин Железов, ще бъде малко. Името му е свързано със стотици спорни решения, десетки оплаквания от клубовете за неговите действия и безброй публикации в медиите, засягащи репутацията му. Всеки фен на Ботев Пловдив помни съдийството на Валентин Железов срещу Славия в турнира за Купата на България, а през годините действията му неизменно са били в ущърб на нашия клуб.

          Четвъртият съдия – явен конфликт на интереси.

          Абсолютно недопустимо и скандално е включването в съдийския наряд на четвърти съдия Георги Стоянов, за когото е широко известно и публично коментирано, че е краен привърженик на Локомотив Пловдив, при мач с участието именно на този клуб.

          Във футболните среди тази крайна обвързаност дори се илюстрира с иронични, но показателни примери – че въпросният съдия отказва да консумира банани, защото са жълти. Самият факт, че подобни истории са масово разпространени, показва до каква степен е компрометирано общественото доверие в неговата безпристрастност. Това назначение представлява очевиден конфликт на интереси и управленска провокация.

          Всичко това се случва на фона на масовото обществено недоволство и подкрепата към изказванията на Кирил Домусчиев относно реалното състояние на част от терените в Първа лига, както и упреците и исканията за оставки на членове на лицензионната комисия на БФС, допуснали официални мачове да се играят на разорани ниви, застрашаващи здравето на футболистите.

          Как БФС очаква доверие в „честната игра“, когато допуска подобни условия и едновременно с това назначава съдии с компрометирана репутация?

          Всичко изложено ясно показва, че проблемът не е в един мач или един съдия, а в гнила и нефункционираща система, която разрушава доверието, обезсмисля първенството и превръща българския футбол в обект на подигравки.

          ПФК Ботев Пловдив настоява за:

          – публични и мотивирани обяснения за всички съдийски и ВАР назначения;

          – прекратяване на практиката компрометирани съдии да бъдат въртени в ключови мачове;

          – поемане на ясна отговорност, а не формално оправдаване.

          Мълчанието вече не е неутралитет.

          То е съучастие.

          Очакваме действия.

          Незабавно“, написаха от Ботев Пловдив на официалния си сайт. 

