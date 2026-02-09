Бойко Найденов за Петрохан: Можеше да се предотврати второто убийство ако бяхме информирали обществеността и бяхме потърсили помощ от хората

Бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов заяви в ефира на БНТ по повод трагедията в Петрохан, че според него би трябвало да има комплексен подход към този случай.

„Неслучайно много хора използват израза, че подобно убийство не е имало до този момент в България. Странното обаче е това, че никой не вижда кой да отиде от ръководството на МВР. А именно в този момент трябва човек от най-високо ниво да се появи и да обясни на обществото това, което може да се каже. Има случаи, в които си длъжен да излезеш и да кажеш какво се случва. Една седмица хората са оставени в някаква каша“, каза още той.

„Още с първия оглед могат да се установят голяма част от фактите – времето на настъпване на смъртта, начинът по който е извършено прострелването, къде точно се е случило, откъде са проектилите.

Голямата липса е липсата на публичност, липсата на становище, липсата на информация към обществеността. Каква точно следствена тайна щеше да бъде нарушена, ако беше казано – тук са намерени тези хора, другите трима ги няма и ги търсим„, смята бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов.

„Ако бяхме информирали обществеността и бяхме потърсили помощ от хората, можеше да се предотврати второто нещо. Една седмица потънахме в мъглата и накрая какво намерихме – шест трупа„, каза още Найденов и добави, че няма да има нито обвиняеми, нито съд по случая.

„Не може да се говори така за хора, които не са между живите и не могат да се защитят. Имаме масирана атака срещу хора, които не могат да отговорят, а в същото време се появяват техни близки, които говорят съвсем други неща. Децата останаха най-незащитени – и приживе, и в престъплението, което коментираме„, коментира Йорданов.

За институционалните пропуски и контрола Бойко Найденов заяви: „Очевидно някой не е работил така, както би трябвало. При положение, че тези хора са разполагали с огнестрелно оръжие, трябва да се провери кой е дал разрешение и при какви мотиви. Не мога да разбера как никой не се е заинтересувал какво се случва в една хижа на отдалечено място.“

„Има сигнал отпреди две години, който е бил в ДАНС. Трябва да се установи кой конкретно не си е свършил работата. Аз съм противник на теории на заговори. По-скоро става дума за безхаберие и липса на контрол„, добави Бойко Найденов.

„Всеки ли в тази държава може да бъде учител и да възпитава деца без контрол? Как е възможно да се организират лагери и никой да не се интересува какво се случва там? Има институции, които трябва да защитават правата на децата, и те не са го направили. Почти нищо не знаем. Но дано този случай поне отприщи проверки и реален контрол„, категоричен е Йорданов.

Очаква се разследването и експертизите да дадат повече яснота по случая и да покажат дали институциите ще поемат отговорност за допуснатите пропуски.