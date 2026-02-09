НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Бойко Найденов за Петрохан: Можеше да се предотврати второто убийство ако бяхме информирали обществеността и бяхме потърсили помощ от хората

          Още с първия оглед могат да се установят голяма част от фактите – времето на настъпване на смъртта, начинът по който е извършено прострелването, къде точно се е случило, откъде са проектилите.

          9 февруари 2026 | 09:55 2760
          Снимка: БНТ
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов заяви в ефира на БНТ по повод трагедията в Петрохан, че според него би трябвало да има комплексен подход към този случай.

          - Реклама -
            
            

          Неслучайно много хора използват израза, че подобно убийство не е имало до този момент в България. Странното обаче е това, че никой не вижда кой да отиде от ръководството на МВР. А именно в този момент трябва човек от най-високо ниво да се появи и да обясни на обществото това, което може да се каже. Има случаи, в които си длъжен да излезеш и да кажеш какво се случва. Една седмица хората са оставени в някаква каша“, каза още той.

          Още с първия оглед могат да се установят голяма част от фактите – времето на настъпване на смъртта, начинът по който е извършено прострелването, къде точно се е случило, откъде са проектилите.

          Голямата липса е липсата на публичност, липсата на становище, липсата на информация към обществеността. Каква точно следствена тайна щеше да бъде нарушена, ако беше казано – тук са намерени тези хора, другите трима ги няма и ги търсим„, смята  бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов.

          Ако бяхме информирали обществеността и бяхме потърсили помощ от хората, можеше да се предотврати второто нещо. Една седмица потънахме в мъглата и накрая какво намерихме – шест трупа„, каза още Найденов и добави, че няма да има нито обвиняеми, нито съд по случая.

          „Не може да се говори така за хора, които не са между живите и не могат да се защитят. Имаме масирана атака срещу хора, които не могат да отговорят, а в същото време се появяват техни близки, които говорят съвсем други неща. Децата останаха най-незащитени – и приживе, и в престъплението, което коментираме„, коментира Йорданов.

          За институционалните пропуски и контрола Бойко Найденов заяви: „Очевидно някой не е работил така, както би трябвало. При положение, че тези хора са разполагали с огнестрелно оръжие, трябва да се провери кой е дал разрешение и при какви мотиви. Не мога да разбера как никой не се е заинтересувал какво се случва в една хижа на отдалечено място.“

          „Има сигнал отпреди две години, който е бил в ДАНС. Трябва да се установи кой конкретно не си е свършил работата. Аз съм противник на теории на заговори. По-скоро става дума за безхаберие и липса на контрол„, добави Бойко Найденов.

          „Всеки ли в тази държава може да бъде учител и да възпитава деца без контрол? Как е възможно да се организират лагери и никой да не се интересува какво се случва там? Има институции, които трябва да защитават правата на децата, и те не са го направили. Почти нищо не знаем. Но дано този случай поне отприщи проверки и реален контрол„, категоричен е Йорданов.

          Очаква се разследването и експертизите да дадат повече яснота по случая и да покажат дали институциите ще поемат отговорност за допуснатите пропуски.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Уилям и Катрин с първа реакция за новите разкрития около Епстийн

          Десислава Димитрова -
          Принцът и принцесата на Уелс са „дълбоко обезпокоени“ от последните разкрития, свързани със случая Джефри Епстийн, съобщи говорител на двореца Кенсингтън.
          Общество

          Учениците в Пловдив се връщат в клас след грипната вълна

          Десислава Димитрова -
          След края на грипната епидемия учениците в Пловдив и областта отново се връщат в класните стаи, след като в продължение на 7 дни обучението се провеждаше дистанционно.
          Футбол

          Скандал! Пиян играч на ЦСКА направи леко ПТП

          Николай Минчев -
          Футболистът е задържан за срок от 24 часа
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions