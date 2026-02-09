НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Британски гражданин остава в ареста за хулиганство на летище „Васил Левски“

          Мъжът е обвинен за непристойни действия, обиди към полицаи и нанесени щети в помещението за задържане

          9 февруари 2026 | 12:22 410
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          По искане на Софийската районна прокуратура съдът постанови мярка „задържане под стража“ за гражданин на Обединеното кралство, извършил хулигански действия на летище „Васил Левски“ в София.

          - Реклама -
            
            

          Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 5 февруари 2026 г., в периода между 21:00 и 01:00 часа, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и показващи явно неуважение към обществото. По данни на разследването той обиждал полицейски служители, блъскал ги и отказал да изпълни разпорежданията им да се успокои и спре.

          Министър Караджов пред Евроком: Концесионерът на Летище София дължи над 40 млн. евро, държавата стартира три магистрални концесии Министър Караджов пред Евроком: Концесионерът на Летище София дължи над 40 млн. евро, държавата стартира три магистрални концесии

          Вместо това обвиняемият се насочил към зоната между самолетите и перона, след което бил задържан и отведен в помещение за задържани лица на Терминал 2, където продължил агресивното си поведение, като блъскал вратата, викал и отправял обиди към полицаите.

          По време на престоя си в ареста той ритал стените и е направил дупка в помещението, с което са причинени имуществени щети.

          По случая се води разследване за престъпления по чл. 325, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, както и по чл. 216, ал. 1 от НК, за които законът предвижда наказание лишаване от свобода.

          Летище „Васил Левски“ – София приема и изпраща полети без проблеми въпреки зимата Летище „Васил Левски“ – София приема и изпраща полети без проблеми въпреки зимата

          Първоначално обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа, след което дежурен прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за налагане на постоянна мярка за неотклонение. Съдът е уважил искането и е постановил най-тежката мярка за неотклонение.

          Решението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Каракачанов настоява за пълна яснота по случая „Петрохан“

          Десислава Димитрова -
          Лидерът на ВМРО – БНД Красимир Каракачанов призова премиера в оставка Желязков да изясни публично всички обстоятелства около случая „Петрохан“.
          Общество

          КРИБ избра нов изпълнителен директор

          Никола Павлов -
          Боян Митракиев ще встъпи в длъжност на 1 март
          Икономика

          Опит за плащане с фалшиви 500 евро разкрит във Варна

          Десислава Димитрова -
          Опит за разплащане с неистинска банкнота от 500 евро, използвана като реквизит за игра, е бил установен във Варна, става ясно от седмичния отчет на Областния център за координация на наблюдението и контрола, свързан с процеса по въвеждане на еврото.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions