Британски гражданин остава в ареста за хулиганство на летище „Васил Левски“

По искане на Софийската районна прокуратура съдът постанови мярка „задържане под стража“ за гражданин на Обединеното кралство, извършил хулигански действия на летище „Васил Левски“ в София.

Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 5 февруари 2026 г., в периода между 21:00 и 01:00 часа, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и показващи явно неуважение към обществото. По данни на разследването той обиждал полицейски служители, блъскал ги и отказал да изпълни разпорежданията им да се успокои и спре.

Вместо това обвиняемият се насочил към зоната между самолетите и перона, след което бил задържан и отведен в помещение за задържани лица на Терминал 2, където продължил агресивното си поведение, като блъскал вратата, викал и отправял обиди към полицаите.

По време на престоя си в ареста той ритал стените и е направил дупка в помещението, с което са причинени имуществени щети.

По случая се води разследване за престъпления по чл. 325, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, както и по чл. 216, ал. 1 от НК, за които законът предвижда наказание лишаване от свобода.

Първоначално обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа, след което дежурен прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за налагане на постоянна мярка за неотклонение. Съдът е уважил искането и е постановил най-тежката мярка за неотклонение.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.