Будистки организации у нас се разграничиха от „лама Иво“

Като „лама Иво“, будист и част от „затворено общество с елементи на секта“ – така е известен издирваният Ивайло Калушев – собственик на бившата хижа „Петрохан“, чието име се свързва с духовни практики, съмнителни детски лагери и организацията Sky Dharma. Зад дейността му се крият още – сигнали за насилие и съмнения за педофилска мрежа.

Три будистки организации у нас заявиха за bTV, че Калушев не е част от техните структури и не им е познат като регистриран будистки учител или духовен водач.

От религиозната организация „Диамантен път на будизма – България“ посочват, че Ивайло Калушев не фигурира като член, практикуващ или участник в техните центрове или дейности. От организацията уточняват още, че той няма отношение към тяхната структура и никога не е бил част от нея.

От „Диамантен път на будизма – България“ допълват още, че не разполагат с информация Калушев да е бил признаван като учител, лама или духовен водач, като подчертават, че информацията, с която разполагат за него, е единствено от публични медийни публикации.

Пред bTV представител на друга будистка организация в страната коментира, че името на Калушев е било познато индиректно в будистките среди преди близо 15 години, основно във връзка с онлайн форум.

„Той беше известен като посредник на будизма в България, даже мисля, че има преведени две книги. Покрай него се появи информация за будизъм у нас по онези години“, посочи той.

По думите му след 2013–2014 г. името на Калушев постепенно изчезва от публичното пространство, а форумът и свързаният с него център вече не съществуват.

Будистът подчерта, че регистрираните будистки организации в България работят публично, с обявени практики и официална регистрация по Закона за вероизповеданията.

От „Будистка общност в България“ също се разграничиха от Калушев:

„Будистка Общност в България никога не е имала каквито и да било контакти с г-н И. Калушев. По-просто казано, не го познаваме“.

Потърсихме и Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет. Оттам посочиха, че към края на 2025 г. в официалния регистър на Софийския градски съд не фигурира регистрирано вероизповедание с наименованието Sky Dharma, нито религиозна институция с представляващ Ивайло Калушев.

От Министерския съвет допълват, че българското законодателство не изисква задължителна регистрация, за да се упражняват религиозни или духовни практики у нас. Липсата на регистрация обаче означава, че съответната общност няма статут на юридическо лице и не е част от официално признатите вероизповедания в страната.