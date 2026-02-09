НА ЖИВО
      понеделник, 09.02.26
          Будистки организации у нас се разграничиха от „лама Иво“

          Регистрираните будистки организации в България работят публично, с обявени практики и официална регистрация по Закона за вероизповеданията

          9 февруари 2026 | 13:21 680
          Снимка: Уикипедия
          Росица Николаева
          Като „лама Иво“, будист и част от „затворено общество с елементи на секта“ – така е известен издирваният Ивайло Калушев – собственик на бившата хижа „Петрохан“, чието име се свързва с духовни практики, съмнителни детски лагери и организацията Sky Dharma. Зад дейността му се крият още – сигнали за насилие и съмнения за педофилска мрежа.

          Три будистки организации у нас заявиха за bTV, че Калушев не е част от техните структури и не им е познат като регистриран будистки учител или духовен водач.

          От религиозната организация „Диамантен път на будизма – България“ посочват, че Ивайло Калушев не фигурира като член, практикуващ или участник в техните центрове или дейности. От организацията уточняват още, че той няма отношение към тяхната структура и никога не е бил част от нея.

          От „Диамантен път на будизма – България“ допълват още, че не разполагат с информация Калушев да е бил признаван като учител, лама или духовен водач, като подчертават, че информацията, с която разполагат за него, е единствено от публични медийни публикации.

          Леон от „Петрохан“ се оказа син на простреляния дисидент Симон Варсано Леон от „Петрохан“ се оказа син на простреляния дисидент Симон Варсано

          Пред bTV представител на друга будистка организация в страната коментира, че името на Калушев е било познато индиректно в будистките среди преди близо 15 години, основно във връзка с онлайн форум.

          „Той беше известен като посредник на будизма в България, даже мисля, че има преведени две книги. Покрай него се появи информация за будизъм у нас по онези години“, посочи той.

          По думите му след 2013–2014 г. името на Калушев постепенно изчезва от публичното пространство, а форумът и свързаният с него център вече не съществуват.

          Будистът подчерта, че регистрираните будистки организации в България работят публично, с обявени практики и официална регистрация по Закона за вероизповеданията.

          От „Будистка общност в България“ също се разграничиха от Калушев:

          „Будистка Общност в България никога не е имала каквито и да било контакти с г-н И. Калушев. По-просто казано, не го познаваме“.

          Потърсихме и Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет. Оттам посочиха, че към края на 2025 г. в официалния регистър на Софийския градски съд не фигурира регистрирано вероизповедание с наименованието Sky Dharma, нито религиозна институция с представляващ Ивайло Калушев.

          От Министерския съвет допълват, че българското законодателство не изисква задължителна регистрация, за да се упражняват религиозни или духовни практики у нас. Липсата на регистрация обаче означава, че съответната общност няма статут на юридическо лице и не е част от официално признатите вероизповедания в страната.

