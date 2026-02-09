Челен сблъсък край Ямбол прати петима в болница, движението е ограничено

Петима души са пострадали при тежка катастрофа в Ямболско, съобщиха от полицията.

- Реклама -

Сигналът за инцидента е подаден малко след 14:30 часа, като катастрофата е станала на пътя между селата Веселиново и Могила.

По първоначална информация са се сблъскали два леки автомобила, при което са пострадали двама мъже и три жени. Всички ранени са транспортирани за лечение в МБАЛ – Ямбол.

Заради катастрофата движението в участъка временно е ограничено, докато се извършват процесуално-следствени действия и се почиства пътното платно.

Шофьорите се пренасочват по обходен маршрут през Ямбол, а причините за инцидента се изясняват.