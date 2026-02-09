НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:14 Видеата на МВР показват че групата от „Петрохан“ се е сбогувала дружески: Ще се видим на по-добро… (видеа)16:30 Реалните доходи на българските домакинства са нараснали с 45% за десет години16:22 Румен Радев: „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си16:12 Любослав Костов: Проблемът на България е, че потреблението нараства, а инвестициите спадат14:25 ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора14:09 Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта13:51 Полицията за „Петрохан“: Работи се по 2 версии, 15 души са разпитани, в групата се говорило за смърт, детето намерено клекнало и с вплетени пръсти на ръцете13:51 Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)
          НачалоСпорт

          ЦСКА готви мегатрансфер с национал от Англия

          ЦСКА иска вундеркинда на българския футбол

          9 февруари 2026 | 22:48 500
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          В ЦСКА не си губят времето на транфсерния пазар и имат нова голяма цел.

          - Реклама -
            
            

          „Червените“ обаче ще трябва да положат много усилия, за да се сдобият с въпросния национален състезател, който се подвизава в Англия.

          Става въпрос за младежкия национал и определяният за един от най-големите български таланти Михаил Полендаков.

          Той се превърна в основна трансферна цел на ЦСКА след случая със защитника си Пастор, който предизвика катастрофа след употреба на алкохол, пише Блиц.

          През лятото Полендаков реализира трансфер в Шефилд Юнайтед, но заради турбуленцията в клуба не получи шанс за изява. Независимо от младата си възраст Полендаков е изиграл близо 50 мача в професионалния футбол и е потенциален национал на мъжкия отбор.

          По тази причина той не само би се вписал отлично в 31-кратните шампиони, но и може да се превърне в инвестиция, която би могла да донесе милиони евро печалба.

          За да го привлече, ЦСКА не бива да губи никакво време, защото Полендаков е апетитна хапка и за редица клубове и от Европа. Той стана известен у нас в Септември и още докато играеше за столичани, беше свързван както с „червените“, така и с Левски.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Рома победи Каляри с 2:0

          Станимир Бакалов -
          Столичани са пети в класирането с 46 точки, а Каляри е 12-и с 28
          Спорт

          Невероятен проблем разтърси Левски

          Станимир Бакалов -
          25-годишният венецуелски национал получи мускулна травма по време на последната тренировка преди двубоя с Ботев Враца
          Спорт

          Кристиано Роналдо се завръща в игра

          Станимир Бакалов -
          Така той ще играе при гостуването на Ал Фатех
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions