ЦСКА готви мегатрансфер с национал от Англия

В ЦСКА не си губят времето на транфсерния пазар и имат нова голяма цел.

„Червените“ обаче ще трябва да положат много усилия, за да се сдобият с въпросния национален състезател, който се подвизава в Англия.

Става въпрос за младежкия национал и определяният за един от най-големите български таланти Михаил Полендаков.

Той се превърна в основна трансферна цел на ЦСКА след случая със защитника си Пастор, който предизвика катастрофа след употреба на алкохол, пише Блиц.

През лятото Полендаков реализира трансфер в Шефилд Юнайтед, но заради турбуленцията в клуба не получи шанс за изява. Независимо от младата си възраст Полендаков е изиграл близо 50 мача в професионалния футбол и е потенциален национал на мъжкия отбор.

По тази причина той не само би се вписал отлично в 31-кратните шампиони, но и може да се превърне в инвестиция, която би могла да донесе милиони евро печалба.

За да го привлече, ЦСКА не бива да губи никакво време, защото Полендаков е апетитна хапка и за редица клубове и от Европа. Той стана известен у нас в Септември и още докато играеше за столичани, беше свързван както с „червените“, така и с Левски.