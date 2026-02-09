НА ЖИВО
          ЦСКА: Недопустимо е футболист на най-успешния български клуб да кара пиян

          Отговорността за спазване на закона и обществения ред са задължителни за всеки футболист, треньор или служител на клуба и сме убедени, че всички те трябва да са пример за съвестно и отговорно поведение в ролята си на публични личности" - допълниха "армейците"

          9 февруари 2026 | 11:27
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ръководството на ЦСКА излезе с позиция във връзка с ареста на Пастор, който в ранните часове на понеделник е бил задържан след лек пътен инцидент. Бразилецът е бил в нетрезво състояние. Изглежда, че на „Армията“ не са зачеркнали лятното попълнение и смятат да му разчитат в бъдеще:

          „Във връзка със случая с футболиста на ЦСКА Дейвид Пастор, ръководството на клуба държи да информира обществеността, че ЦСКА оказва пълно съдействие на органите на реда по изясняване на всички обстоятелства около снощния инцидент и участието на бразилския защитник в него.

          ЦСКА категорично осъжда подобно поведение, което е недопустимо за футболист на най-успешния български клуб. Отговорността за спазване на закона и обществения ред са задължителни за всеки футболист, треньор или служител на клуба и сме убедени, че всички те трябва да са пример за съвестно и отговорно поведение в ролята си на публични личности.

          Клубът не толерира нарушаване на армейските ценности по никакъв повод и ще упражни своите права съгласно ясно установения вътрешен клубен правилник. Бихме искали да уверим спортната общественост, че ЦСКА вече предприема съответните мерки спрямо Дейвид Пастор.

          Отново подчертаваме, че за нас подобни прояви са недопустими и неприемливи. Убедени сме, че Пастор, както и останалите футболисти на ЦСКА, в бъдеще ще докажат на терена и извън него, че осъзнават сериозната отговорност към клуба, неговите многобройни привърженици и българското общество като цяло“, написаха от „Армията“ на официалния си сайт.

