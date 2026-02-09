Цветелина Пенкова: Изборът на Зарков за председател на БСП е ясен сигнал за обновление

„Изборът на Крум Зарков за председател на БСП е ясен сигнал за обновление и връщане на левицата към значима роля в българския политически живот“. Това заяви евродепутатът Цветелина Пенкова в ефира на БНТ.

По думите ѝ решението е било естествено и демократично, взето от колективните органи на партията с ясно изразена подкрепа още на първи тур. Според Пенкова широкото одобрение за избора на Зарков от представители на различни политически сили в България и от европейски партньори показва необходимостта от силно и принципно ляво представителство.

Цветелина Пенкова подчерта, че положителните реакции от страна на Партията на европейските социалисти също са знак за доверие и очаквания към новото ръководство на БСП. Според нея това е резултат както от ролята на левицата в европейската политика, така и от личните качества на Крум Зарков, сред които тя открои морал, последователност и експертиза.

По отношение на работата на парламентарната група Пенкова изрази очакване за повече принципност, диалог и яснота в политическите позиции до края на мандата на Народното събрание. Тя заяви, че председателят на партията има правото и отговорността да дава политическа посока, която да бъде следвана от народните представители в рамките на колективно взетите решения.

Евродепутатът коментира и вътрешнопартийните различия, като подчерта, че наличието на различни мнения не означава разединение, а е признак за демократичност и жив политически дебат. По думите ѝ критиката и спорът са част от нормалния партиен живот, но след вземане на решение всички следва да се обединят около него.

Цветелина Пенкова заяви още, че БСП не е загубила своята политическа автономност и че изборът на нов председател показва способност за корекция на политики и поведение, когато това се налага. Тя защити участието на партията в управлението, като изтъкна конкретни резултати като ръст на доходите в ключови сектори, подкрепа за здравеопазването и политики за енергийна ефективност, от които според нея ще се възползват стотици хиляди домакинства.

По отношение на предстоящите избори Пенкова изрази увереност, че БСП ще бъде парламентарно представена и отхвърли спекулациите за обратен сценарий. Тя подчерта, че партията ще води диалог с всички политически формации, които поставят акцент върху върховенството на закона и подобряването на жизнения стандарт.

Евродепутатът коментира и европейските процеси, като изрази критична позиция към част от политиките на Европейската комисия и посочи, че те предизвикват сериозни дебати както в Европейския парламент, така и сред държавите членки.