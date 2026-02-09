Д-р Цветеслава Гълъбова: Това не е разширено меланхолно самоубийство

Съдебният психиатър Цветеслава Гълъбова изрази остро несъгласие с разпространявани в публичното пространство експертни оценки по случая с Иво Калушев. В публикация във Facebook тя коментира, че след като е прегледала профила му в социалните мрежи, е останала дълбоко потресена от видяното.

„Не зная дали е убиец, но това, което видях, ме потресе", написа д-р Гълъбова.

Тя подчертава, че има над 25 години опит като експерт по съдебна психиатрия и е виждала „много, ама много“, включително тежки случаи от практиката си. Именно на този фон, по думите ѝ, изказваните в телевизионни студиа заключения я тревожат особено силно.

„И не, категорично не е разширено меланхолно самоубийство“, заявява тя категорично.

Според д-р Гълъбова, определянето на случая като „разширено меланхолно самоубийство“ от съдебен психиатър в ефир е дълбоко непрофесионално и поражда сериозни въпроси.

„Това „експертно“ мнение, изказано по телевизията от съдебен психиатър, е дълбоко непрофесионално и/или обслужва някого“, посочва тя.

С позицията си д-р Цветеслава Гълъбова на практика оспорва легитимността на прибързаните психиатрични квалификации, направени публично, и поставя акцент върху необходимостта от професионална отговорност, особено когато става дума за случаи с висок обществен отзвук и трагичен човешки контекст.