Дъжд и сняг в България в понеделник

В понеделник времето в страната ще се влоши, като облачността постепенно ще се увеличи. Още преди обяд на отделни места в Южна България ще започнат валежи от дъжд, които до края на деня ще обхванат по-голямата част от страната. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток, ще бъде умерен и ще доведе до понижение на температурите.

В Северозападна България и в планинските райони на Югозападна България дъждът ще преминава в сняг. Максималните температури ще са между 3 и 8 градуса, като в София се очакват около 7 градуса.

Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане под средните стойности за месеца. От НИМХ предупреждават и за силен вятър в морските райони на 9 февруари.

В планините ще бъде облачно, като в западните масиви ще вали сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Температурите на 1200 метра ще достигнат около 3 градуса, а на 2000 метра – около минус 2.

По Черноморието облачността ще е значителна, на места сутринта с мъгла. Следобед по южното крайбрежие ще завали дъжд, придружен от умерен до временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 4 и 7 градуса, а морето ще бъде с вълнение 3–4 бала.