Диана Хусеин: Бившият шеф на израелското вътрешно разузнаване обвинява жената на Нетаняху в кражби

„Бившият шеф на на израелското вътрешно разузнаване обвинява жената на Нетаняху в кражби.“

Това каза международният анализатор Диана Хусеин, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Хусеин обясни, че Ами Аялон разказва в подкаст, че тя обича да прибира вещи, включително хавлиени кърпи. За самият Нетаняху пък бил казал, че той не обича да си плаща сметките по заведения и оставял това на тези, които го придружават.

„Разказа за вътрешните отношения в семейство Нетаняху, които са доста пикантни. Разказва също за отношенията на Нетаняху с дъщеря му от предишния брак, с която той не поддържа връзка под натиска на своята съпруга Сара“, посочи още гостенката.

Другият аспект на проблемите на израелският премиер бил свързан с това, че коалиционните му партньори продължавали да анексират все повече територии от Западния бряг и това се случвало в контекста на предстоящите избори.