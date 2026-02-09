НА ЖИВО
          Диана Хусеин: Бившият шеф на израелското вътрешно разузнаване обвинява жената на Нетаняху в кражби

          9 февруари 2026 | 18:23
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Бившият шеф на на израелското вътрешно разузнаване обвинява жената на Нетаняху в кражби.“

          Това каза международният анализатор Диана Хусеин, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Хусеин обясни, че Ами Аялон разказва в подкаст, че тя обича да прибира вещи, включително хавлиени кърпи. За самият Нетаняху пък бил казал, че той не обича да си плаща сметките по заведения и оставял това на тези, които го придружават.

          „Разказа за вътрешните отношения в семейство Нетаняху, които са доста пикантни. Разказва също за отношенията на Нетаняху с дъщеря му от предишния брак, с която той не поддържа връзка под натиска на своята съпруга Сара“, посочи още гостенката.

          Другият аспект на проблемите на израелският премиер бил свързан с това, че коалиционните му партньори продължавали да анексират все повече територии от Западния бряг и това се случвало в контекста на предстоящите избори.

          „Днес финансовият министър посети едно от градчетата на Западния бряг, всъщност той направо нахлу в него, заедно със заселници. Той с тази своя акция обяви, че ще направи така, че да стане невъзможно създаването на палестинска държава „, посочи още Хусеин.

