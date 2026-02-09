Израелският премиер Бенямин Нетаняху предприема рисковани дипломатически ходове във Вашингтон, притиснат от тежка вътрешнополитическа криза и предстоящи избори. Това стана ясно от анализа на международния експерт Диана Хусеин в студиото на Николай Колев по Евроком. Според нея внезапното изтегляне на визитата на Нетаняху при Доналд Тръмп не е случайно, а е директен опит за търсене на подкрепа на фона на напрежението в Близкия изток и скандалите в Тел Авив.

- Реклама -

По думите на Хусеин, въпреки че официалната версия за променения график са преговорите с Иран, истинските причини се коренят във вътрешните борби в Израел. Страната навлиза във финалната права на подготовката за изборите, които трябва да се проведат най-късно до октомври. В този контекст премиерът е подложен на все по-голям натиск, а скандалите около него и семейството му не стихват.

Международният анализатор цитира шокиращи разкрития на бившия шеф на охраната на израелския премиер – Ами Дрор. В скорошно интервю той изнася данни за поведението на съпругата на премиера, Сара Нетаняху, твърдейки, че тя „има голям афинитет към притежаването на най-различни вещи“. Според разказа на Дрор, тя буквално „си взима всичко, което си хареса, включително и хавлиени кърпи от хотели“. За самия Нетаняху бившият охранител твърди, че „той не обича да си плаща сметките по заведения, оставя това на тези, които го придружават“.

Напрежението ескалира и по отношение на палестинските територии. Финансовият министър Бецалел Смотрич продължава агресивната политика на Западния бряг, като действията му целят да направят невъзможно създаването на палестинска държава. Нещо повече, Хусеин посочва, че в Кнесета тече процедура за прокарване на решение, „с което да започнат екзекуциите на палестински затворници“.

Основен акцент в разговора бе и сложната геополитическа игра с Иран. Израелските искания към Техеран са категорични: „Израел иска Иран да прекрати изцяло и напълно ядрената си програма, няма значение за мирни или немирни цели“. Освен това, Тел Авив настоява Иран да разполага с ракети само до 300 км обсег и да предаде целия обогатен уран. Иранският външен министър обаче е отхвърлил тези условия, заявявайки, че страната му е готова да воюва, но няма да отстъпи.

Според Диана Хусеин, провалът на преговорите всъщност обслужва интересите на Нетаняху, тъй като връщането на състоянието на война му помага електорално. Тя подчертава стратегическата цел на Израел: „За Израел няма изгода Съединените щати и Иран да се разберат“. Евентуално споразумение би довело до сваляне на икономическите санкции, което би възродило иранската икономика – сценарий, който Тел Авив опитва да предотврати на всяка цена.

По отношение на възможността за военна интервенция по модела на Венецуела, анализаторът е скептичен. Подобен сценарий е определен като „смехотворен“ поради географските и икономически реалности. Блокадата на Ормузкия проток е практически невъзможна, тъй като оттам минават 35% от световния петрол и 25% от газа. Освен това, евентуален удар срещу духовния лидер Аятолах Али Хаменеи би имал непредсказуеми последици, тъй като той е лидер не само на иранците, но и на над 36 милиона шиити в целия Близък изток.

В разговора бе засегнат и глобалният скандал „Епстийн“, който продължава да тресе световния елит. Натискът достига до най-високите етажи на властта във Великобритания и САЩ, като дори се говори за оставки и политически трусове преди изборите за Конгрес през ноември.

На родна почва, Диана Хусеин коментира трагедията с шесторното убийство в Петрохан. Според нея липсата на ясна информация от властите подхранва слухове и конспиративни теории. Тя изрази съмнение, че случаят се използва за отвличане на вниманието от социалните проблеми, като високите сметки за ток. „Всъщност ние като общество не знаем къде е истината, не знаем това секта ли е, не знаем самоубили ли са се“, коментира анализаторът, подчертавайки абдикацията на институциите от задължението им да информират и успокоят гражданите.