Додик обяви победа на кандидата на СНСД Синиша Каран на изборите в Република Сръбска

Лидерът на Съюз на независимите социалдемократи (СНСД) Милорад Додик обяви победата на партийния кандидат Синиша Каран на повторните предсрочни избори за президент на Република Сръбска. По думите на Додик, Каран е получил с около 10 000 гласа повече в сравнение с резултата си на вота през ноември.

След обявяването на резултатите Синиша Каран благодари на избирателите за подкрепата и заяви, че ще работи в интерес на развитието на Република Сръбска и нейните граждани.

Данните на коалицията за гражданско наблюдение Под лупа показват, че при обработени 90,3% от секциите, в които организацията е имала наблюдатели, Каран води с 69,15% от гласовете, докато кандидатът на Сръбска демократическа партия (СДС) Бранко Блануша получава 30,04%.

Според „Под лупа“ избирателната активност е била по-висока в общините Братунац, Добой, Лакташи и Зворник в сравнение с изборите през ноември. Общата активност е около 50%, при 84 474 избиратели с право на глас.

Нередности и сигнали за купуване на гласове

По време на изборния ден са били отчетени множество нередности. В Зворник наблюдателите са срещнали затруднения заради процедурни проблеми, а до 19:00 часа са регистрирани 21 случая, при които има индикации, че председатели на секционни избирателни комисии са свързани с политически партии.

В пет секции в Добой е отчетена необичайно висока активност, като средно е гласувал по един избирател на минута. Най-сериозните нарушения са установени в секция №044 в Добой.

Сигнали за купуване на гласове са подадени в районите на Братунац, Добой и Лакташи. Има и данни за водене на паралелни избирателни списъци в Добой и Лакташи, което според наблюдателите може да е форма на натиск върху избирателите.

Реакцията на опозицията

Кандидатът на СДС Бранко Блануша заяви, че по техни данни разликата е около 70 на 30 процента в полза на СНСД. Без директно да признае поражение, той подчерта, че Република Сръбска ще има президент и институциите ще започнат да функционират нормално.

Блануша повтори твърденията си за изборни нарушения и обяви, че резултатите ще бъдат внимателно анализирани с оглед на следващите избори през октомври, които ще бъдат ключови за опозицията.