НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Двама от ЦСКА висят с картони

          Бруно Жордао лидер в класацията, пропуска мача утре заради контузия

          9 февруари 2026 | 12:53 110
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Джеймс Ето’о ще пропусне един мач при получен следващ жълт картон. При победата на ЦСКА срещу Арда с 3:1 в петък камерунецът беше официално предупреден за четвърти път от  началото на сезона.

          Левият бек на „червените“ Анжело Мартино също е застрашен от наказание. Любопитното е, че аржентинецът вече шест мача виси с картоните.

          - Реклама -
            
            

          Бруно Жордао има най-много получени картони е – 7 жълти картона. При нови два португалският халф ще е аут за 2 мача. Бруно ще пропусне мача за Купата срещу ЦСКА 1948 във вторник заради контузия. Очаква се той да е на линия за шампионатния двубой между двата тима в събота. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Евертон Бала е пред мач №80

          Станимир Бакалов -
          27-годишният Бала пристигна на „Герена“ през февруари 2024 г.
          Крими

          Арестуваха футболист на ЦСКА след шофиране в нетрезво състояние и удар в паркирана кола

          Георги Петров -
          Той е реализирал лек удар в паркиран наблизо автомобил.
          Футбол

          ЦСКА: Недопустимо е футболист на най-успешния български клуб да кара пиян

          Николай Минчев -
          От ръководството на "червените" излязоха със становище във връзка с инцидента около Давид Пастор
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions