Двама от ЦСКА висят с картони

Джеймс Ето’о ще пропусне един мач при получен следващ жълт картон. При победата на ЦСКА срещу Арда с 3:1 в петък камерунецът беше официално предупреден за четвърти път от началото на сезона.



Левият бек на „червените“ Анжело Мартино също е застрашен от наказание. Любопитното е, че аржентинецът вече шест мача виси с картоните.

Бруно Жордао има най-много получени картони е – 7 жълти картона. При нови два португалският халф ще е аут за 2 мача. Бруно ще пропусне мача за Купата срещу ЦСКА 1948 във вторник заради контузия. Очаква се той да е на линия за шампионатния двубой между двата тима в събота.