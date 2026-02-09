Една от най-малките държави в света купува ескадрила F-35

Сингапур — държава с площ едва 710 кв. км и около шест милиона жители — предприема сериозна стъпка в модернизацията на своята авиация, като интегрира изтребителя от пето поколение F-35 във военновъздушните си сили.

С това решение страната ще стане четвъртата държава в Азия и Тихоокеанския регион, която ще експлоатира този тип стелт изтребител, като очакванията са самолетите да влязат в строя до края на годината.

Какво купува Сингапур

Програмата започва още през 2019 г., когато Сингапур обявява покупката на четири F-35B с късо излитане и вертикално кацане. По-късно поръчката е разширена с още осем машини.

През февруари 2024 г. страната добавя още осем F-35A с конвенционално излитане и кацане, с което общият брой достига 20 самолета.

Целта е постепенно да бъде заменен остаряващият флот от F-16.

Защо Сингапур избира F-35B

Най-интересната част от решението е, че Сингапур ще бъде първата държава след САЩ, която ще използва версията F-35B само от сухопътни бази, а не от самолетоносачи.

Причината е проста — ограниченото пространство на острова. Самолетът може да излита и каца на къси писти, пътища или компактни площадки, което е стратегическо предимство за малка територия.

Регионалният военен баланс

Въпреки че Сингапур няма открити конфликти със съседни държави, покупката се разглежда като част от по-широка стратегия за сигурност на фона на засилващото се военно присъствие на Китай в Южнокитайско море.

Според оценки от авиошоуто в Сингапур през 2026 г., до 2030 г. в региона ще има над 300 изтребителя F-35, включително американските базирани сили.

Кой колко F-35 има в региона

• Австралия разполага със 72 F-35A

• Япония планира 105 F-35A и 42 F-35B

• Южна Корея вече има 40 F-35A и очаква още 20

Как изглеждат ВВС на Сингапур в момента

В момента военновъздушните сили на страната използват:

• 40 изтребителя F-15SG

• 60 многоцелеви F-16C/D Block 52