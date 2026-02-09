Една от най-малките държави в света купува ескадрила F-35

Сингапур — държава с площ едва 710 кв. км и около шест милиона жители — предприема сериозна стъпка в модернизацията на своята авиация, като интегрира изтребителя от пето поколение F-35 във военновъздушните си сили.
С това решение страната ще стане четвъртата държава в Азия и Тихоокеанския регион, която ще експлоатира този тип стелт изтребител, като очакванията са самолетите да влязат в строя до края на годината.
Какво купува Сингапур
Програмата започва още през 2019 г., когато Сингапур обявява покупката на четири F-35B с късо излитане и вертикално кацане. По-късно поръчката е разширена с още осем машини.
През февруари 2024 г. страната добавя още осем F-35A с конвенционално излитане и кацане, с което общият брой достига 20 самолета.
Целта е постепенно да бъде заменен остаряващият флот от F-16.
Защо Сингапур избира F-35B
Най-интересната част от решението е, че Сингапур ще бъде първата държава след САЩ, която ще използва версията F-35B само от сухопътни бази, а не от самолетоносачи.
Причината е проста — ограниченото пространство на острова. Самолетът може да излита и каца на къси писти, пътища или компактни площадки, което е стратегическо предимство за малка територия.
Регионалният военен баланс
Въпреки че Сингапур няма открити конфликти със съседни държави, покупката се разглежда като част от по-широка стратегия за сигурност на фона на засилващото се военно присъствие на Китай в Южнокитайско море.
Според оценки от авиошоуто в Сингапур през 2026 г., до 2030 г. в региона ще има над 300 изтребителя F-35, включително американските базирани сили.
Кой колко F-35 има в региона
• Австралия разполага със 72 F-35A
• Япония планира 105 F-35A и 42 F-35B
• Южна Корея вече има 40 F-35A и очаква още 20
Как изглеждат ВВС на Сингапур в момента
В момента военновъздушните сили на страната използват:
• 40 изтребителя F-15SG
• 60 многоцелеви F-16C/D Block 52