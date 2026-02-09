НА ЖИВО
          Правосъдие

          Ефективна присъда за българския шофьор след трагедията с три жертви край Комотини

          Деянието беше преквалифицирано като причиняване на пътнотранспортно произшествие по небрежност

          9 февруари 2026 | 10:07
          Български водач на тежкотоварен автомобил беше осъден на шест години и единадесет месеца лишаване от свобода от гръцкия съд. Наложеното наказание е във връзка с тежкия пътен инцидент на пункт за плащане на тол такси край град Комотини в Северна Гърция, при който загинаха трима души.

          Трагедията се разигра на 18 август миналата година. Тогава камионът, управляван от българския гражданин, се вряза с висока скорост в колона от спрели автомобили в дясната част на пътното платно. Вследствие на силния удар колата на жертвите избухна в пламъци, което доведе до смъртта на двама мъже и една жена. При верижния сблъсък бяха ранени още четирима души, припомня гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

          Първоначално срещу водача бяха повдигнати обвинения, които предполагаха наказание до доживотен затвор. В хода на делото обаче съдебният състав прие смекчаващи вината обстоятелства. Магистратите се съобразиха с предложението на прокуратурата и освободиха подсудимия от най-тежкото обвинение. Според мотивите на съда, поведението на шофьора не отговаря на строгите правни дефиниции за „опасно шофиране“, поради което деянието беше преквалифицирано като причиняване на пътнотранспортно произшествие по небрежност.

          По време на съдебното заседание защитата на обвиняемия поддържаше тезата, че отговорността за инцидента не е изцяло негова. Адвокатите аргументираха позицията си с твърдението, че автомобилът на жертвите е препречил лентата на камиона внезапно, което е ограничило драстично възможностите на водача за реакция и избягване на удара.

          След произнасянето на присъдата българският гражданин е върнат в затвора, където ще остане до разглеждането на случая от втора съдебна инстанция.

