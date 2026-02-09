Атакуващият футболист на Левски Евертон Бала е пред мач №80 със синия екип. Бразилецът може да запише юбилейния си двубой в предстоящия четвъртфинал за Kупата на България срещу Лудогорец. Двубоят е в сряда от 18:00 часа в Разград.

- Реклама -

27-годишният Бала пристигна на „Герена“ през февруари 2024 г. Първоначално Куршума беше под наем от Мирасол, а в началото на миналата бе откупен и подписа договор със „сините“ до лятото на 2027 г. До момента офанзивният играч има 79 мача във всички турнири със 17 гола и 12 асистенции.