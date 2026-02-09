НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:51 Полицията с извънреден брифинг за случая „Петрохан“13:51 Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)13:43 Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно13:04 Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев12:41 Руските служби: Задържаните за атентата срещу Алексеев признаха вината си12:00 Ива Митева с коментар за политическото си бъдеще и евентуален съюз с Румен Радев10:28 „Сега“: Районната прокуратура в Костинброд е разследвала хижа „Петрохан“, но е прекратила делото през декември 2025 г.10:26 Последна информация за Петрохан: Кемперът е бил оборудван с радиостанция и сателитна връзка
          НачалоСпорт

          Евертон Бала е пред мач №80

          Куршума до момента има 17 гола и 12 асистенции за "сините"

          9 февруари 2026 | 12:57 90
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Атакуващият футболист на Левски Евертон Бала е пред мач №80 със синия екип. Бразилецът може да запише юбилейния си двубой в предстоящия четвъртфинал за Kупата на България срещу Лудогорец. Двубоят е в сряда от 18:00 часа в Разград.

          - Реклама -
            
            

          27-годишният Бала пристигна на „Герена“ през февруари 2024 г. Първоначално Куршума беше под наем от Мирасол, а в началото на миналата бе откупен и подписа договор със „сините“ до лятото на 2027 г. До момента офанзивният играч има 79 мача във всички турнири със 17 гола и 12 асистенции. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Босът на ЦСКА 1948 се подиграва на Пастор

          Станимир Бакалов -
          Бразилецът бе спипан да шофира пиян около 02:00 часа след полунощ в района на бул. „Симеоновско шосе“
          Спорт

          Томаш за Пастор: Не става за ЦСКА

          Станимир Бакалов -
          Причината за категоричното решение били дефанзивните качества на бранителя
          Спорт

          Кристиано Роналдо поставил куп условия, за да остане в Ал-Насър

          Станимир Бакалов -
          Споменаваше се и завръщане в Спортинг, но Саудитска Арабия все още е актуална
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions