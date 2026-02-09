Еврото влиза в класната стая: новите учебници вече заменят лева и стотинките

От следващата учебна година част от българските ученици ще започнат да учат по учебници, в които левът и стотинката вече са заменени с евро и евроцент, като част от подготовката за въвеждането на новата официална валута в България.

Промяната ще засегне учениците от 1., 2., 5. и 6. клас, както и предмета компютърно моделиране и информационни технологии в 7. клас.

Учебниците вече са внесени за одобрение в Министерството на образованието и науката от издателска група „Просвета“, като актуализацията обхваща предметите математика, технологии и предприемачество, география и икономика, както и КМИТ.

В учебниците по математика за първи и втори клас е направена единствено валутна замяна, като всички задачи и примери вече работят с евро вместо с левове.

По-сериозни промени има при учебниците по математика и география за пети и шести клас, където съдържанието е обновено и заради актуализирани учебни програми.

Всички нови учебници ще бъдат налични както в печатен, така и в електронен вариант, като паралелно са разработени и нови практически насочени книги за учителя, целящи да улеснят работата в клас.

Замяната на валутата няма да стане наведнъж за всички класове. Според позицията на МОН процесът ще се извършва поетапно, когато предстои обновяване на учебници или при изтичане на срока им на използване.

Паралелно с това образователната система подготвя учениците и чрез допълнителни онлайн уроци и материали, които да помогнат за по-лесното разбиране на новата валута и практическото ѝ използване.

Така още от началните класове децата постепенно ще започнат да смятат, пазаруват и планират бюджети в евро, което трябва да улесни прехода към новата валута в ежедневието.