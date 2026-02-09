Гърция готви забрана за социални мрежи за деца под 15 години

Гърция е много близо до решение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, съобщава високопоставен правителствен източник, цитиран от Reuters и гръцката медия OEMA. Мярката идва на фона на нарастващи дискусии в Европа за ограничаване на достъпа на непълнолетни до дигитални платформи.

- Реклама -

В същия ден и Испания обяви, че планира забрана за използване на социални медии от лица под 16 години, както и законодателство, което ще направи ръководителите на социалните платформи лично отговорни за речта на омразата в техните услуги. Подобни инициативи вече се обсъждат в редица европейски държави.

Дебатът за дигиталната възраст

Темата за „дигиталната възраст на пълнолетие“ излезе на преден план след инициатива на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който преди месеци заяви, че страната разглежда вариант за ограничения върху достъпа до социални мрежи за младежи до 16 години, по подобие на австралийския модел.

Гръцките власти вече предприеха конкретни действия – забраниха мобилните телефони в училищата и въведоха инструмент през gov.gr, позволяващ на родителите да проверяват възрастта на детето при покупка на телефон и да използват родителски контрол за онлайн съдържание.

Правителствени агенции са провели разговори с компании като Google и други големи интернет платформи за прилагането на ограниченията. Окончателните решения за обхвата на мерките ще бъдат взети лично от премиера.

Как работи гръцкият модел

За разлика от Австралия, където на лица под 16 години се забранява притежаването на профили в редица социални мрежи, гръцкият план не предвижда пълна забрана, а прехвърля контрола към устройствата на непълнолетните.

Основната роля ще играе приложението „Kids Wallet“, разработено от Министерството на цифровото управление. То позволява филтриране, наблюдение и блокиране на социални мрежи, без потребителят дори да влиза в тях.

Приложението автоматично ще блокира платформи като Facebook, TikTok, Instagram, X и други, ако устройството се използва от дете под 15 години, както и сайтове, забранени за лица под 18 години.

Платформи и сайтове под ограничения

Сред целите на ограниченията попадат онлайн букмейкърски сайтове, както и платформи за продажба на алкохол и тютюневи изделия. Филтрирани ще бъдат и порнографски сайтове, както и приложения за запознанства, включително популярната платформа Tinder.

Контролът ще се извършва директно от устройството, при условие че родителите са активирали всички защитни механизми, включително Kids Wallet, който автоматично ще разпознава възрастта на потребителя.

Допълнителен контрол от самите платформи

Освен ограниченията на ниво устройство, социалните мрежи също ще трябва да засилят проверките за реалната възраст на потребителите, особено при съмнения за използване на услугите от непълнолетни.

Европейският съюз вече работи по хармонизиран подход за държавите членки, така че решенията да бъдат общи и по-лесни за прилагане.

Защо се стига до ограничения

Причината за ускорените мерки е свързана с нарастващ брой изследвания, които свързват т.нар. „дуумскролване“ – безкрайното гледане на кратки видеа и публикации – с проблеми с вниманието, тревожност, депресия и нарушения в съня при децата.

Експертите предупреждават, че прекомерната употреба на социални мрежи води до понижена концентрация, социална изолация, по-слаби учебни резултати и зависимост, свързана с освобождаване на допамин при всяко ново съдържание.

Ефектът TikTok

Често за пример се дава TikTok, чийто алгоритъм анализира поведението на потребителите и им предлага съдържание, което поддържа вниманието им възможно най-дълго. Според експерти това води до поведенческа зависимост, сходна с тази при никотина.

Австралийският прецедент

Подобни опасения доведоха до действия в Австралия, където предстои да влезе в сила закон, който ще ограничи създаването на профили за лица под 16 години в редица платформи.

Комисарят по електронна безопасност вече е уведомил 16 компании, сред които Facebook, TikTok и YouTube, че могат да попаднат под новите ограничения.