      понеделник, 09.02.26
          Гърция въвежда глоби до 2000 евро за непочистени имоти с нов закон

          Националният регистър за спазване на противопожарните мерки се трансформира от формален списък в действащ контролен механизъм

          9 февруари 2026 | 10:41 370
          Снимка: shutterstock
          Гръцките власти предприемат по-строги мерки срещу собствениците на имоти, които не поддържат терените си почистени, чрез новия законопроект „Активна борба“. Инициативата на Министерството на климатичните кризи и гражданската защита предвижда финансови санкции, достигащи до 2000 евро, като част от усилията за превенция на горски пожари.

          Проектозаконът въвежда изцяло нова рамка за управление на риска, при която Националният регистър за спазване на противопожарните мерки се трансформира от формален списък в действащ контролен механизъм. Системата вече ще бъде директно свързана с подаването на декларации, извършването на проверки и реални намеси от страна на компетентните органи при установени нарушения.

          Важна промяна за собствениците е удължаването на срока за почистване и деклариране на имотите до 15 юни. Според разпоредбите, задължението за почистване на терените влиза в сила от 1 април, като собствениците са длъжни да поддържат имотите си в безопасно състояние през целия пожароопасен сезон.

          Общините получават разширени правомощия в процеса на контрол. Те ще имат задължението да уведомяват собствениците и да извършват инспекции на място. При установени нарушения местната власт ще може да пристъпва към служебно почистване на терените, дори без изричното съгласие на собственика, когато рискът от пожар е висок.

          Пожарната служба ще налага глоби както за непочистени площи, така и за неподаване на задължителната декларация. Въпреки строгостта на санкциите, законопроектът предвижда възможност за редуциране на глобата, ако нарушението бъде отстранено незабавно. За улеснение на гражданите е запазена възможността за подаване на декларации и на хартиен носител, а при неблагоприятни климатични условия се предвижда гъвкавост при сроковете.

