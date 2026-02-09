НА ЖИВО
      понеделник, 09.02.26
          Правосъдие

          Германия обвини украинец в заговор с руското разузнаване за бомбени пратки в Европа

          Информацията за съдебните действия бе потвърдена и от агенция "Ройтерс"

          9 февруари 2026 | 12:52
          Снимка: Getty Images
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Германската прокуратура повдигна официални обвинения срещу украински гражданин във връзка със сериозен заговор за саботаж. Според разследващите органи, заподозреният е действал в координация с руското разузнаване, като целта на схемата е била взривяване на пакети на територията на Европа.

          Информацията за съдебните действия бе потвърдена и от агенция „Ройтерс“, която цитира изявлението на германското държавно обвинение. Случаят повдига сериозни въпроси относно сигурността на логистичните мрежи и дейността на чуждестранните служби на европейска територия.

          Към момента на изнасяне на информацията, Руското посолство в Берлин не е направило официален коментар по случая и не е излязло с позиция относно твърденията за съпричастност на техни разузнавателни структури.

          В контекста на напрежението и инцидентите с пратки, се припомня и друг знаков случай на сигурността в съседна Полша. При инцидент в Дирекцията на полицията в страната избухна „подарък от Украйна“. Вследствие на експлозията бе ранен главнокомандващият на полската полиция, което предизвика широк отзвук и засилване на мерките за контрол на пратките в региона.

