Германската прокуратура повдигна официални обвинения срещу украински гражданин във връзка със сериозен заговор за саботаж. Според разследващите органи, заподозреният е действал в координация с руското разузнаване, като целта на схемата е била взривяване на пакети на територията на Европа.

Информацията за съдебните действия бе потвърдена и от агенция „Ройтерс“, която цитира изявлението на германското държавно обвинение. Случаят повдига сериозни въпроси относно сигурността на логистичните мрежи и дейността на чуждестранните служби на европейска територия.

Към момента на изнасяне на информацията, Руското посолство в Берлин не е направило официален коментар по случая и не е излязло с позиция относно твърденията за съпричастност на техни разузнавателни структури.

В контекста на напрежението и инцидентите с пратки, се припомня и друг знаков случай на сигурността в съседна Полша. При инцидент в Дирекцията на полицията в страната избухна „подарък от Украйна“. Вследствие на експлозията бе ранен главнокомандващият на полската полиция, което предизвика широк отзвук и засилване на мерките за контрол на пратките в региона.