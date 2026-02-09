И последният наказателен съдия се самоотведе от делото „Кожухаров“ в русенския окръжен съд

Адвокат Методи Лалов алармира в пост във Фейсбук, че и последният съдия от наказателното отделение в Русе се е отвел от делото „Кожухаров“. То е свързано с инцидента с шефа на русенската полиция. Ето какво ни информира той в социалната мрежа:

- Реклама -

И съдия Милена Пейчева се самоотведе от делото „Кожухаров“ на ОС-Русе.

Така всичките осем съдии от наказателното отделение си направиха самоотводи по НДОХ 25/2026 г. Седем от тях с мотиви, че обществото им няма доверие, а съдия Пейчева, поради това ,че се е произнесла по МНО на подсъдимите и е взела становище по доказателствата, макар и на по-ранен етап от разследването. Всъщност и четирите МНО, които Пейчева взе през септември 2025 г. спрямо обвиняемите, бяха отменени от горната инстанция. Така тя е доказано правонарушител и наистина нямаше как да разгледа делото по същество.

Сегашният отвод отвод на съдия Пейчева поражда ново основателното съмнение в нейните способности: щом тя приема, че не може да бъде обективна, поради произнасянето си по МНО през м. септември 2025 г., по какъв начин е била гарантирана тази обективност към 12.11.2025 г., когато тя се е произнесла по искането за принудителна полицейска регистрация, направено от ОДМВР-Русе с директор Николай Кожухаров, който има качеството на пострадал и с когото съдия Пейчева си е кореспондирала лично по делото.

Или казано по друг начин – или съдия Пейчева е била необективна към 12.11.2025 г., когато е постановила ненужната и незаконосъобразна полицейска регистрация на младежа, или същата днес дезертира от изпълнение на служебните си задължения. Подобна непоследователност от страна на съдия Пейчева в преценката за безпристрастност компрометира изискването за „независим и безпристрастен, съд“ съгласно чл. 6, § 1 от КЗПЧОС.