НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:51 Полицията с извънреден брифинг за случая „Петрохан“13:51 Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)13:43 Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно13:04 Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев12:41 Руските служби: Задържаните за атентата срещу Алексеев признаха вината си12:00 Ива Митева с коментар за политическото си бъдеще и евентуален съюз с Румен Радев10:28 „Сега“: Районната прокуратура в Костинброд е разследвала хижа „Петрохан“, но е прекратила делото през декември 2025 г.10:26 Последна информация за Петрохан: Кемперът е бил оборудван с радиостанция и сателитна връзка
          НачалоБългарияПравосъдие

          И последният наказателен съдия се самоотведе от делото „Кожухаров“ в русенския окръжен съд

          9 февруари 2026 | 13:21 730
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Адвокат Методи Лалов алармира в пост във Фейсбук, че и последният съдия от наказателното отделение в Русе се е отвел от делото „Кожухаров“. То е свързано с инцидента с шефа на русенската полиция. Ето какво ни информира той в социалната мрежа:

          - Реклама -
            
            

          И съдия Милена Пейчева се самоотведе от делото „Кожухаров“ на ОС-Русе.

          Така всичките осем съдии от наказателното отделение си направиха самоотводи по НДОХ 25/2026 г. Седем от тях с мотиви, че обществото им няма доверие, а съдия Пейчева, поради това ,че се е произнесла по МНО на подсъдимите и е взела становище по доказателствата, макар и на по-ранен етап от разследването. Всъщност и четирите МНО, които Пейчева взе през септември 2025 г. спрямо обвиняемите, бяха отменени от горната инстанция. Така тя е доказано правонарушител и наистина нямаше как да разгледа делото по същество.

          Методи Лалов: Без реално прочистване на системата, изборите са формалност Методи Лалов: Без реално прочистване на системата, изборите са формалност

          Сегашният отвод отвод на съдия Пейчева поражда ново основателното съмнение в нейните способности: щом тя приема, че не може да бъде обективна, поради произнасянето си по МНО през м. септември 2025 г., по какъв начин е била гарантирана тази обективност към 12.11.2025 г., когато тя се е произнесла по искането за принудителна полицейска регистрация, направено от ОДМВР-Русе с директор Николай Кожухаров, който има качеството на пострадал и с когото съдия Пейчева си е кореспондирала лично по делото.

          Лалов: От години призоваваме за РАДИКАЛИЗАЦИЯ! Да влезем хиляди в Съдебната палата и ВСС! Лалов: От години призоваваме за РАДИКАЛИЗАЦИЯ! Да влезем хиляди в Съдебната палата и ВСС!

          Или казано по друг начин – или съдия Пейчева е била необективна към 12.11.2025 г., когато е постановила ненужната и незаконосъобразна полицейска регистрация на младежа, или същата днес дезертира от изпълнение на служебните си задължения. Подобна непоследователност от страна на съдия Пейчева в преценката за безпристрастност компрометира изискването за „независим и безпристрастен, съд“ съгласно чл. 6, § 1 от КЗПЧОС.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Полицията с извънреден брифинг за случая „Петрохан“

          Никола Павлов -
          Днес от 15:30 в ГДНП представители на МВР и прокуратурата ще дадат официална информация за хода на разследването
          България

          Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)

          Катя Илиева -
          Самата държава е зачената в грях. Педофилията, перверзията, изнудването са част от този грях
          Крими

          Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно

          Росица Николаева -
          Белев уточни, че цялата територия около хижата попада в НАТУРА 2000
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions