Илияна Йотова продължава консултациите за служебен премиер с парламентарните групи

Държавният глава Илияна Йотова продължава на 10 февруари (вторник) консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

В рамките на деня Йотова ще се срещне с представители на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“, както и с ПГ на ПП МЕЧ и ПГ на „Величие“.

До момента държавният глава проведе разговори с парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, ПП–ДБ, ДПС–Ново начало, БСП–ОЛ и ИТН.

От ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на 51-вото Народно събрание, който да може да изпълни конституционния ангажимент да оглави служебно правителство, назначено от президента. Деница Сачева мотивира предложението с аргумента, че така се разширяват възможностите пред държавния глава. От своя страна Илияна Йотова заяви, че институцията прави всичко възможно изборите да бъдат насрочени на първата възможна дата, като подчерта, че приема предложението, но решението е изцяло в ръцете на депутатите.

След срещата си с Йотова от ПП–ДБ заявиха, че четирима от кандидатите за служебен премиер са директно свързани с Делян Пеевски.

„Предвид, че протестът изхвърли именно модела „Пеевски–Борисов“, не би било разумно Пеевски да управлява служебното правителство“, каза Божидар Божанов.

По отношение на подуправителя на БНБ Андрей Гюров, който е сред петимата кандидати, декларирали готовност да оглавят служебен кабинет, Божанов беше лаконичен. Относно предложението на ГЕРБ-СДС за нов председател на парламента, който да влезе в т.нар. „домова книга“, той го определи като „сравнително абсурдно и комично на този етап“. Асен Василев потвърди, че с президента не са обсъждали персонални промени в бъдещия кабинет.

От ДПС–Ново начало заявиха, че виждат в лицето на Йотова партньор за диалог. Искра Михайлова посочи като основен приоритет пред служебното правителство провеждането на честни и прозрачни избори, които да върнат доверието на гражданите към институциите. Тя отбеляза, че кабинетът трябва да поеме отговорност и по ключови социални и икономически теми. По въпроса за служебния премиер Михайлова подчерта, че президентът „има доста широк избор“, а Йотова напомни, че според последните конституционни промени изборът не е в правомощията на президента.

От БСП–ОЛ определиха ситуацията като абсурдна.

„Вие нямате свободен избор. Вие сте ограничена от една определена бройка хора“, заяви Драгомир Стойнев.

Той предупреди за нарастващо социално напрежение – липса на средства за увеличение на пенсиите по швейцарското правило след 1 юли, подготвяни синдикални протести и недоволство сред учителите заради по-ниско от очакваното увеличение на заплатите. Мая Димитрова заяви, че левицата подкрепя приетите на второ четене в правната комисия поправки в Изборния кодекс, свързани със секциите в чужбина.

Председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов обвини ПП–ДБ като основен фактор за настоящата политическа ситуация. Йотова припомни, че ИТН са гласували против конституционните промени, но са сезирали и Конституционния съд за тях. Тя отново подчерта, че отговорността за избора на служебен премиер е изцяло на Народното събрание, както и че изборите трябва да се проведат в първата възможна дата след Великденските празници.

Тошко Йорданов настоя, че липсата на бюджет и спекулата с цените са резултат от действията на ПП–ДБ и подчерта, че избирателите трябва да знаят това.