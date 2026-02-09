НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:14 Видеата на МВР показват че групата от „Петрохан“ се е сбогувала дружески: Ще се видим на по-добро… (видеа)16:30 Реалните доходи на българските домакинства са нараснали с 45% за десет години16:22 Румен Радев: „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си16:12 Любослав Костов: Проблемът на България е, че потреблението нараства, а инвестициите спадат14:25 ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора14:09 Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта13:51 Полицията за „Петрохан“: Работи се по 2 версии, 15 души са разпитани, в групата се говорило за смърт, детето намерено клекнало и с вплетени пръсти на ръцете13:51 Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)13:43 Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно
          НачалоБългарияПолитика

          Илияна Йотова продължава консултациите за служебен премиер с парламентарните групи

          9 февруари 2026 | 22:55 391
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Държавният глава Илияна Йотова продължава на 10 февруари (вторник) консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

          - Реклама -
            
            

          В рамките на деня Йотова ще се срещне с представители на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“, както и с ПГ на ПП МЕЧ и ПГ на „Величие“.

          До момента държавният глава проведе разговори с парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, ПП–ДБ, ДПС–Ново начало, БСП–ОЛ и ИТН.

          От ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на 51-вото Народно събрание, който да може да изпълни конституционния ангажимент да оглави служебно правителство, назначено от президента. Деница Сачева мотивира предложението с аргумента, че така се разширяват възможностите пред държавния глава. От своя страна Илияна Йотова заяви, че институцията прави всичко възможно изборите да бъдат насрочени на първата възможна дата, като подчерта, че приема предложението, но решението е изцяло в ръцете на депутатите.

          След срещата си с Йотова от ПП–ДБ заявиха, че четирима от кандидатите за служебен премиер са директно свързани с Делян Пеевски.

          „Предвид, че протестът изхвърли именно модела „Пеевски–Борисов“, не би било разумно Пеевски да управлява служебното правителство“, каза Божидар Божанов.

          По отношение на подуправителя на БНБ Андрей Гюров, който е сред петимата кандидати, декларирали готовност да оглавят служебен кабинет, Божанов беше лаконичен. Относно предложението на ГЕРБ-СДС за нов председател на парламента, който да влезе в т.нар. „домова книга“, той го определи като „сравнително абсурдно и комично на този етап“. Асен Василев потвърди, че с президента не са обсъждали персонални промени в бъдещия кабинет.

          От ДПС–Ново начало заявиха, че виждат в лицето на Йотова партньор за диалог. Искра Михайлова посочи като основен приоритет пред служебното правителство провеждането на честни и прозрачни избори, които да върнат доверието на гражданите към институциите. Тя отбеляза, че кабинетът трябва да поеме отговорност и по ключови социални и икономически теми. По въпроса за служебния премиер Михайлова подчерта, че президентът „има доста широк избор“, а Йотова напомни, че според последните конституционни промени изборът не е в правомощията на президента.

          От БСП–ОЛ определиха ситуацията като абсурдна.

          „Вие нямате свободен избор. Вие сте ограничена от една определена бройка хора“, заяви Драгомир Стойнев.

          Той предупреди за нарастващо социално напрежение – липса на средства за увеличение на пенсиите по швейцарското правило след 1 юли, подготвяни синдикални протести и недоволство сред учителите заради по-ниско от очакваното увеличение на заплатите. Мая Димитрова заяви, че левицата подкрепя приетите на второ четене в правната комисия поправки в Изборния кодекс, свързани със секциите в чужбина.

          Председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов обвини ПП–ДБ като основен фактор за настоящата политическа ситуация. Йотова припомни, че ИТН са гласували против конституционните промени, но са сезирали и Конституционния съд за тях. Тя отново подчерта, че отговорността за избора на служебен премиер е изцяло на Народното събрание, както и че изборите трябва да се проведат в първата възможна дата след Великденските празници.

          Тошко Йорданов настоя, че липсата на бюджет и спекулата с цените са резултат от действията на ПП–ДБ и подчерта, че избирателите трябва да знаят това.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Д-р Цветеслава Гълъбова: Това не е разширено меланхолно самоубийство

          Красимир Попов -
          Съдебният психиатър постави под съмнение публични „експертни“ твърдения около случая с Иво Калушев и определи част от коментарите като непрофесионални
          Крими

          Майката на Николай Златков: Давам това интервю, за да мога утре да изплача сина си

          Красимир Попов -
          Ралица Асенова отрича обвиненията и настоява разследването да говори с факти, а не с внушения
          Правосъдие

          Съдът в Монтана отново задържа обвиняемия за блудство с 8-годишно дете след протести в Лом

          Красимир Попов -
          Мярката „подписка“ беше отменена след обществен натиск и нова преценка на доказателствата
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions