Исаак Херцог почете жертвите на масовата стрелба на плажа Бондай Бийч в Сидни

Израелският президент Исаак Херцог положи венец на мястото на масовата стрелба на плажа Бондай Бийч в Сидни, при която загинаха 15 души, празнуващи еврейски религиозен празник.

Държавният глава отдаде почит под проливния дъжд пред Бондай Павилион, като по този начин даде начало на строго охранявана четиридневна визита в Австралия, чиято основна цел е да изрази подкрепа и съпричастност към еврейската общност в страната.

Атаката, извършена на 14 декември, разтърси Австралия и предизвика силна международна реакция. Посещението на Херцог се възприема като силен символичен жест на солидарност и памет към жертвите на едно от най-тежките нападения срещу еврейска общност в страната.

По време на визитата си президентът на Израел ще проведе срещи с австралийски официални представители и лидери на местната еврейска общност, като фокусът ще бъде върху сигурността, борбата с антисемитизма и подкрепата за засегнатите семейства.