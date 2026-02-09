НА ЖИВО
      понеделник, 09.02.26
          Политика

          Искат 45 години затвор за Хашим Тачи по дело за военни престъпления

          9 февруари 2026 | 22:52 190
          Former Kosovo president Hashim Thaçi at the Kosovo Specialist Chambers in The Hague on November 9, 2020. Снимка: ERRY LAMPEN/EPA-EFE/Shutterstock
          Прокурори по дело за военни престъпления поискаха присъда от 45 години затвор за бившия президент на Косово Хашим Тачи и бивш партизански лидер, както и за още трима високопоставени фигури от Армията за освобождение на Косово (АОК), предаде АФП.

          И четиримата са изправени пред обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с предполагаемата им отговорност за убийства, изтезания и други тежки злоупотреби, извършени от членове на АОК по време на войната със Сърбия през 90-те години.

          По време на заключителните пледоарии – последния етап от процеса, преди съдът да се оттегли за вземане на решение – специалният прокурор Кимбърли Уест заяви, че обвинението настоява за еднакво дълги присъди за всички обвиняеми, които са на възраст над 50 години.

          „Тежестта на обвиненията не е намаляла с изтичането на времето“, заяви Уест пред съда.

          Процесът срещу Тачи и останалите обвиняеми е сред най-значимите дела, свързани с войната в Косово, и е внимателно следен както в региона, така и от международната общност. Делото цели да установи индивидуалната отговорност на бившите лидери на АОК за действията на бунтовническите сили по време на конфликта.

