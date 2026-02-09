Искат 45 години затвор за Хашим Тачи по дело за военни престъпления

Прокурори по дело за военни престъпления поискаха присъда от 45 години затвор за бившия президент на Косово Хашим Тачи и бивш партизански лидер, както и за още трима високопоставени фигури от Армията за освобождение на Косово (АОК), предаде АФП.

И четиримата са изправени пред обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с предполагаемата им отговорност за убийства, изтезания и други тежки злоупотреби, извършени от членове на АОК по време на войната със Сърбия през 90-те години.

По време на заключителните пледоарии – последния етап от процеса, преди съдът да се оттегли за вземане на решение – специалният прокурор Кимбърли Уест заяви, че обвинението настоява за еднакво дълги присъди за всички обвиняеми, които са на възраст над 50 години.

„Тежестта на обвиненията не е намаляла с изтичането на времето“, заяви Уест пред съда.

Процесът срещу Тачи и останалите обвиняеми е сред най-значимите дела, свързани с войната в Косово, и е внимателно следен както в региона, така и от международната общност. Делото цели да установи индивидуалната отговорност на бившите лидери на АОК за действията на бунтовническите сили по време на конфликта.