Управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) в Япония постигна зашеметяващ успех на произведените вчера предсрочни избори, осигурявайки си над две трети от мандатите в долната камара на парламента. Този резултат предоставя на консервативния министър-председател Санае Такаичи изключително силен мандат за управление и възможност за безпрепятствено прокарване на нейните амбициозни политики.

Победата бе определена като историческа от водещите японски издания. Вестник „Йомиури Шимбун“ отбелязва, че ЛДП си е осигурила над 310 места в 465-местната Камара на представителите. Този резултат надминава предишния рекорд на партията от 304 места, поставен през далечната 1986 година. Според изданието успехът дава на премиера Такаичи значителен импулс за реализиране на ключови политики в сферата на общественото финансиране, като тя „преминава на по-висока предавка“.

Основен двигател на този електорален триумф е личната популярност на Такаичи, която е и първата жена министър-председател на страната. По време на кампанията тя превърна вота в референдум за собственото си лидерство. Вестник „Никей“ подчертава, че убедителната победа е „драматичен обрат“ след поредицата от изборни поражения през 2024 и 2025 г., които бяха разклатили позициите на либералдемократите. Според икономическото издание, спечеленото стабилно мнозинство позволява на коалицията да монополизира парламентарните комисии, а самата Такаичи се е утвърдила като прагматичен лидер, способен да решава сложни проблеми като имиграцията и фискалния дефицит.

Международният отзвук от изборите акцентира върху профила на Такаичи и нейния курс „Япония на първо място“. Американският вестник „Вашингтон пост“ пише, че победата потвърждава силния обществен афинитет към нейния подход. Изданието припомня, че 64-годишната Такаичи встъпи в длъжност през миналата година със заявка да защити производствените индустрии и демонстрира „по-ястребов“ подход към Китай. Нейният образ на „неуморен работен кон“ и нетрадиционният ѝ стил са създали „легион от суперфенове“, особено сред младите избиратели.

„Уолстрийт Джърнъл“ отдава успеха на стратегията ѝ за пълна откровеност относно предизвикателствата, включително бавния икономически растеж и влошените отношения с Пекин. Вестникът посочва, че избирателите са били ентусиазирани от нейния оптимизъм и статут на аутсайдер в доминирания от мъже политически свят. Британският „Файненшъл Таймс“ допълва картината, отбелязвайки готовността на Такаичи да използва мнозинството си за отваряне на дебата за промяна на конституцията от 1947 г. Икономистът Нийл Нюман коментира пред изданието, че „Япония вече няма да се страхува или да толерира китайските търговски заплахи, а ще инвестира, за да ги неутрализира“.

Паралелите с бившия премиер Шиндзо Абе са неизбежни. Японският ежедневник „Майничи Шимбун“ отбелязва, че Такаичи изглежда готова да следва примера на своя ментор с агресивни икономически стимули и преразглеждане на отбранителната доктрина. Британският „Телеграф“ дори изпрати кореспондент в родния ѝ град Нара – мястото, където Абе бе убит през 2022 г. Местни жители описват премиера пред изданието като „Обасан“ – термин за по-възрастна и мъдра жена, а писателят Кадота Рюшо обяснява, че израстването в древния град я е формирало като консервативен националист.

Реакцията на пазарите е категорично положителна. „Ню Йорк Таймс“ съобщава за рязък ръст на борсите, като инвеститорите приветстват зелената светлина за „изпреварваща фискална политика“. Такаичи вече е предприела мащабни държавни инвестиции в стратегически сектори като изкуствен интелект и производство на полупроводници. Все пак, експерти предупреждават за рисковете. Чихиро Окава, професор по политология, коментира пред японски медии, че макар прокарването на политики да изглежда лесно в краткосрочен план, те ще бъдат ограничени от фискалните реалности.

Външната политика остава ключово предизвикателство. Британският „Гардиън“ обръща внимание на влошените отношения с Китай. Маргарита Естевес-Абе от университета в Сиракуза смята, че изборният комфорт дава шанс за нормализация: „Сега тя не е нужно да се тревожи за никакви избори до 2028 г., когато ще се проведат избори за горната камара на парламента. Така че най-добрият сценарий за Япония е Такаичи да си поеме дълбоко въздух и да се съсредоточи върху подобряването на отношенията с Китай“.

Въпреки еуфорията от победата, водещият японски вестник „Асахи Шимбун“ отправя предупреждение в редакционна статия, призовавайки премиера да не пренебрегва опозицията само заради численото си превъзходство. Цитирайки основателя на „Панасоник“ Коносуке Мацушита, изданието препоръчва на Такаичи: „избягвайте догматизма, слушайте смирено другите и се възползвайте от разумното мнение на всички“.