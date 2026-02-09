Историк показа интересни снимки с Калушев, Сандов, Терзиев и будистки гурута

- Реклама -

Историкът и продуцент Виктор Димчев публикува във Фейсбук интересни снимки, свързани с трагедията в „Петрохан“. На тях се вижда, че Ивайло Калушев, бившият министър на екологията Борислав Сандов, кметът на София Васил Терзиев и будистки гурута са били заедно в България.

Не е ясно дали става въпрос за едно и също посещение у нас и каква е била целта на срещите с представителите на държавата ни. Както вече знаете, Борислав Сандов сключва споразумение с НПО-то на Ивайло Калушев за контрол на територията около Петрохан. Това се случва месец след неговата регистрация. Терзиев публлично призна, че е подпомагал финансово групата.