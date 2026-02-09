НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:25 ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора14:09 Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта13:51 Полицията с извънреден брифинг за случая „Петрохан“ (ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО)13:51 Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)13:43 Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно13:04 Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев12:41 Руските служби: Задържаните за атентата срещу Алексеев признаха вината си12:00 Ива Митева с коментар за политическото си бъдеще и евентуален съюз с Румен Радев10:28 „Сега“: Районната прокуратура в Костинброд е разследвала хижа „Петрохан“, но е прекратила делото през декември 2025 г.10:26 Последна информация за Петрохан: Кемперът е бил оборудван с радиостанция и сателитна връзка
          НачалоБългария

          Историк показа интересни снимки с Калушев, Сандов, Терзиев и будистки гурута

          9 февруари 2026 | 14:31 11594
          Снимка: Фейсбук Виктор Димчев
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          - Реклама -
            
            

          Историкът и продуцент Виктор Димчев публикува във Фейсбук интересни снимки, свързани с трагедията в „Петрохан“. На тях се вижда, че Ивайло Калушев, бившият министър на екологията Борислав Сандов, кметът на София Васил Терзиев и будистки гурута са били заедно в България.

          Не е ясно дали става въпрос за едно и също посещение у нас и каква е била целта на срещите с представителите на държавата ни. Както вече знаете, Борислав Сандов сключва споразумение с НПО-то на Ивайло Калушев за контрол на територията около Петрохан. Това се случва месец след неговата регистрация. Терзиев публлично призна, че е подпомагал финансово групата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Метрото тръгва към „Слатина“: започва строителството край парка на Военна академия

          Пламена Ганева -
          Започва строителството на новия участък от метрото край парка на Военната академия – разширението към „Слатина“ влиза в активна фаза.
          Общество

          АПИ предупреждава: Шофьорите да тръгват на път само с подготвени за зима автомобили

          Пламена Ганева -
          АПИ предупреждава за сняг и лоши условия по пътищата — шофьорите да пътуват само с автомобили, подготвени за зима.
          Война

          Рюте: НАТО няма да задейства клаузата за колективна отбрана при руска атака срещу натовски войски в Украйна

          Росица Николаева -
          Преди дни Марк Рюте обяви, че държави от НАТО ще разположат войски в Украйна след края на конфликта с Русия
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions