Бившият председател на Народното събрание Ива Митева запазва мълчание относно конкретните си планове за предстоящите предсрочни парламентарни избори, призовавайки към търпение. На въпрос дали ще се присъедини към формация, свързана с президента Румен Радев, тя избегна категоричен отговор, но не отрече възможността.

„Нека бъдем търпеливи“, заяви Митева, допълвайки с усмивка, че Изборният закон предвижда конкретни срокове, след изтичането на които ще стане ясно „кой къде ще участва“.

Юристът изрази открита подкрепа за действията на държавния глава, описвайки го като лидер с необходимите за момента качества. „Смятам, че Румен Радев е човек на действията. Показва сила и характер, такива хора са ни нужни в момента. Подкрепям позицията му за еврозоната и считам, че преминаването трябваше да бъде по-премерено“, коментира тя.

Митева категорично опроверга спекулациите, свързващи името на Радев с евентуално излизане на България от Европейския съюз или еврозоната, подчертавайки, че това не отговаря на неговите позиции. В анализа си на политическата и правна обстановка, тя акцентира върху необходимостта от разумни, а не прибързани промени в основния закон и антикорупционното законодателство.

„Закриването на Антикорупционната комисия и прехвърлянето на функции към други институции беше грешно. Законът за съдебната власт и Висшият съдебен съвет имат сериозни проблеми, които трябва да се решат“, подчерта бившият председател на парламента, изтъквайки нуждата от експертен подход.

По отношение на политическото противопоставяне, Ива Митева призова за търсене на експертиза отвъд партийните окраски. Според нея „навсякъде има свестни хора и специалисти, които могат да бъдат използвани“, като фокусът трябва да падне върху нормалността, а не върху разделението „ляво-дясно“.

Тя отправи остра критика към промените в Изборния кодекс, приети по инициатива на „Възраждане“ и с подкрепата на ГЕРБ, касаещи ограниченията на секциите в чужбина. „Разделянето на българските граждани по етническо самосъзнание е безобразие. Всеки български гражданин, независимо къде живее, трябва да има право на глас“, категорична бе Митева.

В заключение тя уточни, че разговорът касае общата политическа картина, а не конкретна заявка за депутатско място, като настоя, че оценката за политиците трябва да се базира на делата им. „Въпросът не е кой от коя партия е, а кой какво прави и дали решенията му са полезни и работещи“, обобщи Ива Митева.