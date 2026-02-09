Иван Христанов: Не вярваме на казаното днес от полицията по казуса „Петрохан“

„Не вярваме на казаното днес от полицията по казуса „Петрохан“. Нямаше убедителни доказателства за хипотезата за убийство и самоубийство.“

Това каза председателят на ПП „Единение“ Иван Христанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Хростанов изрази недоумение как така камерите на пътна полиция не са засекли движещият се кемпер на Иво Калушев.