      понеделник, 09.02.26
          Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн", има политически чадър (видео)
          Иван Христанов: Не вярваме на казаното днес от полицията по казуса „Петрохан“

          9 февруари 2026 | 18:57 720
          Златина Петкова
          „Не вярваме на казаното днес от полицията по казуса „Петрохан“. Нямаше убедителни доказателства за хипотезата за убийство и самоубийство.“

          Това каза председателят на ПП „Единение“ Иван Христанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Хростанов изрази недоумение как така камерите на пътна полиция не са засекли движещият се кемпер на Иво Калушев.

          „Внимателно проследих пътя, който от полицията посочиха, че изминаха кемпера. Те го следят по частни камери на заведения и други, но не и по такива на АПИ. Какво става с камерите на АПИ? Ние затова ли дадохме няколко стотин лева, за да може сега, когато трябва да се разследва престъпление, за да излезе сега прокуратурата и да обясни, че камерите на АПИ не са им дали нищо като информация“, попита гостът.

          В разговора бе засегнат и глобалният скандал „Епстийн“, който продължава да тресе световния елит.
