Напрегната ситуация се разигра във въздушното пространство над Израел в неделя, когато изтребители бяха вдигнати по спешност, за да прехванат пътнически самолет на авиокомпанията Wizz Air. Полет W95310, изпълняващ курс от Лондон до Тел Авив, стана обект на мащабна операция по сигурността малко преди кацането си на летище „Бен Гурион“. Причината за тревогата се оказа необичаен и потенциално опасен инцидент, предизвикан от наивна детска игра.

- Реклама -

По време на полета екипажът и пътниците са били изправени пред потенциална заплаха, след като на дисплея на мобилен телефон, принадлежащ на двойка пасажери, се е изписала думата „терорист“ на арабски език. Това незабавно е породило опасения за сигурността на борда. Екипажът, действайки според строгите протоколи за безопасност, е сигнализирал наземните служби в Тел Авив за възможна заплаха.

В отговор на сигнала, израелските военновъздушни сили незабавно са изпратили изтребители, които да ескортират самолета до безопасно приземяване. Впоследствие разследването изяснява, че ситуацията е резултат от действията на детето на двойката. Малолетният пътник, вероятно на шега, е преименувал мрежата (hotspot) на телефона на родителите си с провокативното наименование.

Унгарската преса отбелязва, че ако пътниците бяха спазили стриктно правилата за безопасност и бяха държали мобилните си устройства в самолетен режим до окончателното кацане, инцидентът е щял да бъде избегнат. След като самолетът е получил разрешение за кацане под военен конвой, той е бил насочен към изолирана зона на пистата на летището в Тел Авив, далеч от терминала и другите въздухоплавателни средства.

На земята машината е била посрещната от специализирани части на израелската полиция и сили за сигурност. Пътниците са били евакуирани, а целият багаж и самият самолет са били подложени на щателна проверка за наличие на експлозиви. Взривни вещества не са открити, а властите са класифицирали случилото се като „злонамерена шега или сериозна грешка“.

Говорител на Израелската летищна администрация (IAA) поясни пред Times of Israel хронологията на реакцията: „Поради подозрително поведение в самолета, силите за сигурност са действали съгласно процедурите за подобни инциденти“, като по-късно потвърди, че „инцидентът е приключен“.

В следобедните часове на неделя властите официално отмениха тревогата. Говорителят на летищната администрация бе категоричен в заключението си:

„Самолетът кацна и се оказа, че не е имало истински инцидент“.