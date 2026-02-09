Каракачанов настоява за пълна яснота по случая „Петрохан“

Лидерът на ВМРО – Българско национално движение Красимир Каракачанов призова премиера в оставка Желязков да изясни публично всички обстоятелства около случая „Петрохан“, включително каква дейност е била извършвана в хижата и защо тя е получавала държавно финансиране.

В разпространена позиция Каракачанов поставя редица въпроси – какви лагери за деца са били организирани срещу високи суми, защо участниците са разполагали с оръжие и модерна техника, при положение че е декларирана нулева печалба, както и кои институции, освен МОСВ, са контролирали дейността и защо не е последвала реакция.

Критики към институционалното мълчание

Според Каракачанов фактът, че при трагедията има шестима загинали, сред които и непълнолетен, не е довел до достатъчно ясни обяснения от страна на властите. По думите му мълчанието на институциите започва да прилича на прикриване на истината, политически чадър или некомпетентност.

Той заявява, че случаят бележи края на един провален кабинет, който си тръгва с тежък обществен отпечатък.

Въпроси около разследването

Каракачанов изразява съмнение относно обстоятелствата около трагедията, като според него в случая става дума за секта, организирана престъпна група и престъпления срещу деца.

Той поставя въпроси защо МВР все още не представя окончателна експертиза и дали има опит за прикриване на следи, свързани с евентуален политически чадър.

Политически обвинения и международен контекст

В позицията си лидерът на ВМРО твърди още, че опити за омаловажаване на случая от страна на ПП-ДБ, както и от медии и организации, финансирани от външни донори, създават съмнения за политическа подкрепа или съучастие в порочни практики.

Каракачанов свързва случая и с международни скандали, като според него обществото има право да получи пълна яснота за случилото се и за ролята на всички замесени.

В заключение той подчертава, че българската общественост има право да знае цялата истина по случая „Петрохан“.