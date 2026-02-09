НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоСпорт

          Клубове от Западна Европа поглеждат към Акрам Бурас

          Отбори от Западна Европа следят Бурас

          9 февруари 2026 | 13:07
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Алжирският халф Акрам Бурас продължава да се развива в Левски и това не остава незабелязано в родината му. Там смятат, че скоро той ще бъде сред основните фигури в националния отбор.

          „Акрам Бурас се оказа решаващ в събота при победата на Левски София над Ботев Враца. Този успех позволява на клуба да затвърди позицията си на върха на българското първенство. От своя страна Бурас направи четвъртата си асистенция във всички състезания през този сезон“, отчетоха в lagazettedufennec, цитирано от „Мач Телеграф“.

