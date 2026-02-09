НА ЖИВО
      понеделник, 09.02.26
          Политика

          Ключова седмица за служебното правителство

          Финални консултации и предстоящо насрочване на избори

          9 февруари 2026 | 09:26
          Снимка: БГНЕС
          Започва ключова политическа седмица, в която президентът Илияна Йотова ще проведе утре последния кръг от консултации с три парламентарни формации.

          В сградата на „Дондуков“ 2 са поканени представители на АПС, МЕЧ и „Величие“. След приключване на срещите държавният глава трябва да премине към следващата стъпка – назначаване на служебен министър-председател.

          До момента петима представители от т.нар. „домова книга“ вече са заявили готовност да поемат ръководството на временното правителство. Сред тях са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, както и председателят на Сметната палата Димитър Главчев заедно със своите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

          След избора си бъдещият служебен премиер разполага с една седмица, за да представи проектосъстав на кабинет. При изпълнение на процедурните изисквания президентът издава указ за назначаване на правителството.

          Успоредно с това държавният глава трябва да определи дата за предсрочни парламентарни избори, които по закон следва да бъдат проведени в срок до два месеца.

